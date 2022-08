L’OTAN se dit prête à intervenir au Kosovo si “la stabilité est menacée”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les forces dirigées par l’OTAN sont prêtes à intervenir dans le nord du Kosovo si la stabilité de la région est menacée.

OTAN dit dans un communiqué dimanche que les tensions montaient dans les municipalités du nord du Kosovo et que la Kosovo Force Pristina (KFOR) surveillait la situation de près.

La KFOR, la force de maintien de la paix dirigée par l’OTAN, a été créée en 1999 avec l’adoption de la résolution 1244 du Conseil de sécurité de l’ONU, qui est intervenue en réponse à l’aggravation de la crise humanitaire.

Les tensions sont à nouveau à la hausse dans le cadre d’un nouveau règlement gouvernemental qui obligera les personnes entrant au Kosovo avec des cartes d’identité serbes à les remplacer par un document temporaire pendant leur séjour là-bas.

Dimanche, des Serbes de souche du nord du Kosovo – un État partiellement reconnu bordé par la Serbie dans les Balkans – ont bloqué deux points de passage frontaliers clés avec la Serbie pour protester contre le nouveau régime.

L’OTAN a déclaré que la KFOR surveillait la situation de près “et est prête à intervenir si la stabilité est menacée”.

“La KFOR maintient une posture visible et agile sur le terrain, et le commandant de la KFOR est en contact avec tous ses principaux interlocuteurs, y compris les représentants des organisations de sécurité du Kosovo et les Serbes de la Défense”, a indiqué l’OTAN dans un communiqué.

Le nouveau règlement devait entrer en vigueur le 1er août, mais le Kosovo a annoncé plus tard dimanche qu’il reporterait la décision sur les plaques d’immatriculation et les pièces d’identité émises par la Serbie jusqu’au 1er septembre.