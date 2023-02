L’OTAN se concentre sur les “câbles et pipelines sous-marins”

Stoltenberg s’engage à “prévenir et contrer les menaces” après que l’exposition de Nord Stream accuse les États-Unis et la Norvège

L’OTAN va mettre en place un nouvel organe de coordination pour faire face aux menaces pesant sur les infrastructures sous-marines, a déclaré lundi le secrétaire général Jens Stoltenberg. Son annonce intervient quelques jours seulement après que le journaliste d’investigation légendaire Seymour Hersh a déclaré que les États-Unis et la Norvège étaient à l’origine des explosions de septembre sur les pipelines Nord Stream sous la mer Baltique.

“La protection des infrastructures sous-marines critiques sera également une priorité de notre programme”, Stoltenberg a déclaré aux journalistes à Bruxelles, à la suite de la réunion des ministres de la défense de l’OTAN. Le bloc dirigé par les États-Unis “travaille là-dessus depuis de nombreuses années” Stoltenberg ajouté, “et nous passons maintenant au niveau supérieur.”

Un nouveau “cellule de coordination” seront établis au siège de l’OTAN pour « cartographier nos vulnérabilités et dialoguer avec l’industrie », Qui va «soutenons nos efforts pour prévenir et contrer les menaces pesant sur les infrastructures critiques, y compris les câbles et pipelines sous-marins», selon Stoltenberg. Il a déclaré que de nouvelles mesures seront décidées lors du sommet de l’OTAN à Vilnius, en Lituanie, en juillet.

Stoltenberg, qui était Premier ministre norvégien avant de prendre la tête de l’OTAN en 2014, n’a pas abordé l’histoire de Hersh de mercredi dernier. Aucun des journalistes auxquels la porte-parole de l’OTAN, Oana Lungescu, n’a fait appel non plus.

En savoir plus L’histoire de l’explosion de Nord Stream n’était “pas difficile à trouver” – auteur

Le journaliste d’investigation lauréat du prix Pulitzer avait accusé les États-Unis d’avoir ordonné la destruction des pipelines reliant la Russie à l’Allemagne et la Norvège d’avoir aidé à mener à bien l’attentat.

La Maison Blanche l’a dénoncé comme “fiction totalement fausse et complète.” Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a souligné les paroles de la sous-secrétaire d’État américaine Victoria Nuland pour dire que les Américains «admettaient fondamentalement» que les explosions du pipeline étaient leur fait. Pendant ce temps, Pékin a déclaré que Washington devait au monde une explication.

“Si Hersh dit la vérité, ce qu’il a révélé est clairement inacceptable et doit être répondu”, a-t-il ajouté. La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré vendredi.

Comme l’a noté Hersh, Nuland et le président américain Joe Biden avaient proféré des menaces très précises contre Nord Stream 2 avant l’escalade des hostilités en Ukraine l’année dernière. Après les explosions, les responsables américains ont blâmé la Russie, mais ont déclaré que la situation présentait un “opportunité” pour l’Europe de couper les ponts avec Moscou.