L’OTAN s’apprête à renforcer ses forces à haut niveau de préparation

Stoltenberg a déclaré que le concept stratégique mis à jour de l’OTAN désignera probablement la Russie comme la “menace la plus importante et la plus directe” pour la sécurité.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré lundi que l’alliance militaire était sur le point d’augmenter le nombre de ses forces à haut niveau de préparation à plus de 300 000 dans le cadre de ce qu’il a décrit comme « la plus grande refonte de la défense collective et de la dissuasion depuis la guerre froide ».

Ses commentaires interviennent alors que les dirigeants de l’OTAN se préparent à se réunir cette semaine à Madrid, en Espagne, pour décider du soi-disant concept stratégique, le document le plus important de l’alliance des 30 membres.

Le texte, qui est mis à jour environ tous les dix ans, réaffirmera les valeurs de l’OTAN, fournira une évaluation collective des défis de sécurité et servira de guide pour le futur développement politique et militaire du groupe.

Stoltenberg a réitéré l’intention de l’alliance de reconnaître la Russie comme “menace la plus importante et la plus directe” à la sécurité à la suite de l’assaut du président Vladimir Poutine en Ukraine.

“Notre sommet de l’OTAN à Madrid cette semaine sera transformateur avec de nombreuses décisions importantes, notamment sur un nouveau concept stratégique pour une nouvelle réalité de sécurité”, a déclaré Stoltenberg lors d’une conférence de presse.