L’OTAN s’apprête à convenir de la plus grande refonte des défenses depuis la guerre froide – y compris l’expansion d’une force de réaction forte de 40 000 hommes | Nouvelles du monde

L’OTAN devrait accepter la semaine prochaine la plus grande refonte de ses défenses depuis la guerre froide, y compris une expansion majeure d’une force de 40 000 hommes en alerte pour répondre en cas de crise.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie – qui n’est pas en OTAN – a déclenché une refonte fondamentale de la manière dont l’alliance dissuade le président Vladimir Poutine d’attaquer l’un de ses 30 États membres, selon des entretiens et des briefings avec une demi-douzaine d’officiers militaires et de diplomates.

Les plans de défense de longue date qui n’avaient pas reçu beaucoup de succès avant le 24 février – le jour où Moscou a lancé son assaut total sur Kyiv – commencent à devenir une réalité alors que les dirigeants se réunissent pour un sommet historique en Espagne du 28 au 30 juin.

« Du jour au lendemain, la mentalité a changé », a déclaré un officier militaire de l’OTAN. « L’OTAN a maintenant l’impression d’être électrifiée. Vous pouvez sentir l’énergie déferler à travers le système. »

Un diplomate a prédit que le sommet de Madrid apportera – ou du moins s’accordera sur le cadre à apporter – « un changement radical de posture ».

Ukraine news live : l’autorité de Poutine en Russie « s’érode »

Il y a cependant une déception que le désir de la Suède et de la Finlande, historiquement neutres, de rejoindre l’alliance – dans l’ultime camouflet à M. Poutine et la victoire pour les alliés – n’ait pas encore été activé en raison des inquiétudes de la Turquie. Ankara a accusé Stockholm d’héberger des militants kurdes. Le Royaume-Uni est l’un des alliés qui tentent de résoudre le problème à temps pour Madrid.

Parmi les étapes qui devraient recevoir le feu vert figurent :

• Une expansion et une refonte de la Force de réaction de l’OTAN forte de 40 000 hommes, peut-être multipliée par six, selon deux sources militaires. Mais une source de l’OTAN a déclaré que diverses formules étaient en cours de discussion et que l’augmentation finale serait probablement inférieure.

• Une augmentation de la taille d’une mission visant à dissuader la Russie de cibler les flancs est et sud-est de l’OTAN, avec des milliers de soldats supplémentaires, bien que beaucoup soient basés dans leur pays d’origine et ne se déploient vers l’avant qu’en cas de besoin.

• La désignation de la Russie comme « la menace la plus importante et la plus directe » pour la sécurité.

• Un nouveau « paquet d’assistance complet » pour l’Ukraine, comprenant des équipements pour contrer les drones russes et assurer une communication sécurisée.

Image:

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg



Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’OTAN, a déclaré que la réunion des chefs d’État et de gouvernement dans la capitale espagnole sera un « sommet transformateur car nous sommes à un moment charnière pour notre sécurité ».

Les preuves de l’horreur déchaînée par les forces russes dans des endroits comme la ville ukrainienne de Bucha semblent avoir renforcé la détermination de tous les États membres à accepter de renforcer leurs défenses d’une manière qui aurait été impensable il y a encore un an.

Un ministre de la défense de l’OTAN aurait déclaré à ses homologues lors d’une réunion au siège de l’alliance à Bruxelles la semaine dernière qu’une atrocité de type Bucha ne pouvait pas se produire sur le sol de l’OTAN.

Si la Russie tentait de l’envahir, elle « serait anéantie de la terre »

Cette nouvelle appréciation de la menace modifie la politique de l’OTAN sur la manière de la dissuader.

Les alliés semblent prêts à ne plus compter uniquement sur la menace d’une punition suffisante pour empêcher le président Poutine d’agir, à ce que certains appellent la « dissuasion par déni ».

Kusti Salm, le haut fonctionnaire du ministère estonien de la Défense, a expliqué que cela fonctionnerait en ayant des troupes en plus grand nombre déjà sur le terrain pour arrêter toute invasion avant qu’elle ne commence.

« Vous êtes capable de mettre en place des forces adéquates et suffisantes et vous indiquez à votre adversaire potentiel que le dépassement de force est à un niveau que vous [the adversary] perdrait immédiatement », a-t-il déclaré lors d’un point de presse avec des journalistes.

« Ce message devrait se traduire par une perte de leur volonté d’envahir… La Russie peut en déduire que même s’ils essayaient, ils seraient anéantis de la terre dans les premières heures. »

Des forces mobilisées en quelques jours

La nouvelle façon de penser exige que les alliés de l’OTAN aient encore plus de soldats, de marins, de marines et d’équipages aériens aptes au combat, prêts à se déplacer à divers degrés de préparation. Cela peut aller d’un préavis de mobilisation de deux jours à six mois.

La Force de réaction de l’OTAN, ou NRF, propose déjà au général américain Tod Walters, commandant suprême des forces alliées en Europe, le plus haut commandant militaire de l’alliance, environ 40 000 hommes et femmes de haut niveau de préparation. Sa taille a triplé à la suite de la première invasion russe de l’Ukraine en 2014, lorsque le Kremlin a annexé la Crimée et soutenu les séparatistes à l’est.

Dans le nouveau cadre prévu, la taille de la capacité augmentera encore et le nom devrait changer en Force de réaction alliée (ARF).

Chaque État membre, à l’exception de l’Islande parce qu’il n’a pas d’armée, est censé envisager de placer davantage de ses propres forces dans un état de préparation plus élevé.

Ils pourraient être chargés de défendre une zone spécifique du territoire de l’OTAN dans le cadre de soi-disant «plans régionaux» qui sont toujours en cours d’élaboration et ne devraient pas être finalisés avant la fin de l’année.

« L’ARF sera environ six fois plus grande que la NRF – beaucoup plus », a déclaré un officier militaire connaissant la pensée. Cela signifierait quelque 240 000 militaires.

Un deuxième officier militaire a déclaré qu’il avait lui aussi entendu le chiffre de six.

Une source de l’OTAN, cependant, a déclaré qu’aucune décision n’avait encore été prise et que le chiffre final pour l’augmentation des forces à haut niveau de préparation serait probablement inférieur.

Image:

Une réunion des ministres de la défense de l’OTAN au siège de l’Alliance à Bruxelles, Belgique, le 16 juin





Durcissement des défenses

Le nouveau plan de l’OTAN prévoit également un nouveau renforcement de ses défenses dans huit pays le long de ses frontières orientales et sud-est.

M. Stoltenberg, dans une conversation publique avec le site d’information Politico, a révélé mardi que les alliés s’accorderaient « pour renforcer les groupements tactiques à l’est jusqu’au niveau de la brigade ». Un groupement tactique comprend environ 1 000 hommes, tandis qu’une brigade peut en compter entre 3 000 et 5 000.

Les commentaires indiquent qu’un ensemble de huit missions existantes dans les trois États baltes ainsi qu’en Pologne, en Roumanie, en Slovaquie, en Hongrie et en Roumanie continue de croître.

Des alliés, dont le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada et l’Allemagne, fournissent déjà des forces aux groupements tactiques là-bas.

L’envoi de troupes à l’étranger est coûteux et, selon certains alliés, inutile dans la mesure où l’OTAN aura probablement des mois d’avertissement préalable avant que la Russie ne lance une invasion, ce qui s’est passé au cours de l’année qui a précédé l’assaut contre l’Ukraine.

Le Royaume-Uni, qui dirige la mission de l’OTAN en Estonie, a étendu sa présence dans le pays à deux groupements tactiques cette année.

Ben Wallace, le secrétaire à la Défense, a déclaré qu’il était « très probable » qu’un troisième soit ajouté, transformant la force en une petite brigade d’environ 3 000 hommes, mais certaines des nouvelles troupes pourraient être stationnées chez elles.

L’Allemagne, qui dirige le groupement tactique en Lituanie, élargit également son engagement envers une brigade, mais a déclaré qu’elle aurait des troupes « préaffectées » en attente chez elle en cas de besoin.

En revanche, les États baltes, avec la Russie dans leur arrière-cour, veulent plus de bottes physiquement sur le terrain.

Suivez le podcast Quotidien surPodcast Apple, Podcast Google, Spotify,Haut-parleur

Ils aimeraient également que l’OTAN renforce encore plus ses défenses, comme avec une défense aérienne « dôme de fer » de style israélien, capable de faire exploser des missiles russes du ciel.

Il est peu probable qu’une telle décision soit acceptée à court terme, mais des défenses aériennes renforcées sont à l’étude, selon des sources militaires et diplomatiques.

Loin de la crise immédiate, les alliés à Madrid dévoileront également ce qu’on appelle un nouveau « concept stratégique » – en fait un plan pour l’OTAN sur les menaces et les défis auxquels elle est confrontée. Cela comprendra la Chine, le changement climatique, la cyberguerre et l’évolution des capacités spatiales.