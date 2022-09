L’Otan révèle un plan en cas d’escalade des tensions au Kosovo

Les Casques bleus de la région sont “prêts à agir” en cas d’embrasement avec la minorité serbe, selon un responsable de l’alliance

L’OTAN est prête à envoyer davantage de ses troupes au Kosovo au cas où les tensions entre les autorités locales et la minorité serbe deviendraient violentes au milieu d’une impasse sur l’immatriculation des véhicules entre Belgrade et Pristina.

Le commandant adjoint de la mission de maintien de la paix du bloc dirigé par les États-Unis au Kosovo (KFOR), le général de brigade Luca Piperni, a déclaré mardi aux journalistes que les forces de l’alliance sont “vigilant et prêt à agir” si les tensions montent.

“Nous pouvons également faire appel à des forces de réserve que nous pouvons appeler à court terme”, Piperni a été cité par Reuters.

Cette déclaration intervient après que le secrétaire général de l’OTAN a proclamé le mois dernier que le bloc était prêt à intervenir si “la stabilité” est menacée au Kosovo, ajoutant que la KFOR prendrait « toutes les mesures nécessaires pour assurer un environnement sûr et sécurisé et la liberté de mouvement pour tous les habitants du Kosovo.

Les tensions entre le Kosovo et la Serbie se sont intensifiées en août après que Pristina a adopté une loi interdisant les documents et les plaques d’immatriculation des véhicules délivrés par la Serbie. Le Kosovo a tenté de faire appliquer la nouvelle mesure en envoyant une police spéciale lourdement armée pour prendre le contrôle de la frontière serbo-kosovare tandis que les Serbes locaux résistaient en érigeant des barrages routiers et en s’engageant dans de violents affrontements avec les forces de Pristina.

Lire la suite Le risque de conflit militaire est réel – Serbie

Après le déploiement des casques bleus de l’OTAN pour désamorcer la situation, le gouvernement de Pristina a accepté de retarder la mise en œuvre de la nouvelle loi en échange du démantèlement des barricades par les manifestants.

Cependant, à l’approche de la date limite du 31 octobre pour la fin de ce report, beaucoup craignent que les tensions n’éclatent à nouveau à la frontière entre la Serbie et le Kosovo.

Le président serbe Aleksandar Vucic a accusé Pristina de menacer la sécurité de son pays et de créer le risque d’affrontements violents dans la région en augmentant la présence des forces spéciales à la frontière.

Il a également dénoncé l’UE pour avoir tenté de faire pression sur Belgrade pour résoudre le conflit en signant un accord avec Pristina, qui, selon Vucic, reconnaîtrait essentiellement la province séparatiste.

Après avoir recueilli le soutien de l’Occident, le Kosovo a déclaré son indépendance en 2008. Cependant, alors que les États-Unis et nombre de ses alliés l’ont reconnu comme indépendant, la Serbie, la Russie, la Chine, l’ONU et cinq États membres de l’UE ne l’ont pas fait.