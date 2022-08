L’OTAN révèle son objectif dans le conflit ukrainien — RT World News

Éviter une “guerre à grande échelle” avec la Russie est l’une des principales priorités, déclare Jens Stoltenberg

L’un des principaux objectifs de l’OTAN dans le conflit ukrainien est d’empêcher une “guerre à grande échelle” avec la Russie, a déclaré jeudi le secrétaire général de l’alliance, Jens Stoltenberg.

« Dans ce conflit, l’OTAN a deux tâches : soutenir l’Ukraine et empêcher la guerre de dégénérer en une guerre à grande échelle entre l’OTAN et la Russie », a déclaré Stoltenberg dans un discours prononcé en Norvège.

Le chef du bloc militaire a qualifié le conflit russo-ukrainien de “la situation la plus dangereuse en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale” ajoutant que Moscou ne doit pas être autorisé à gagner. « Si la Russie gagne la guerre, [Russian President Vladimir] Poutine sera convaincu que la violence fonctionne. Ensuite, d’autres pays voisins pourraient être les prochains », Stoltenberg a soutenu.

Depuis le début de l'opération militaire russe le 24 février, l'Ukraine a reçu une aide militaire substantielle des pays de l'OTAN, avec des milliards de dollars d'armements qui ont été déversés dans le pays – ce que Moscou a critiqué à plusieurs reprises.















En juillet, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré dans une interview à RT que l’Ukraine était “pompé” avec du matériel militaire occidental, et de plus, “obligés d’utiliser ces armes de manière de plus en plus risquée”, empêchant ainsi Kiev de faire “toute démarche constructive”.

Dans son discours de jeudi, Stoltenberg a affirmé que Poutine n’avait finalement pas atteint ses objectifs, car au lieu que l’OTAN réduise sa présence en Europe de l’Est et ralentisse son expansion, l’alliance est devenue “plus fort et plus consolidé” avec l’adhésion imminente de la Suède et de la Finlande.

Le renforcement des défenses sur le flanc oriental de l’OTAN est crucial, dans le contexte des efforts visant à empêcher une victoire russe en Ukraine, a souligné le secrétaire général. Néanmoins, il a réitéré que l’alliance n’était pas “une partie au conflit” et n’enverra pas de troupes en Ukraine.

Dans une précédente interview avec la chaîne de télévision publique norvégienne NRK, le chef de l'OTAN a souligné que l'alliance n'était pas obligée d'intervenir dans le conflit car l'Ukraine n'est pas un État membre. "Nous avons la responsabilité de soutenir l'Ukraine, mais nous avons également la responsabilité d'assurer la sécurité de toutes les nations dont l'OTAN est responsable", il a dit.















Avant de lancer son opération, la Russie a déclaré à plusieurs reprises qu’elle considérait l’expansion de l’OTAN vers l’est comme une menace pour sa sécurité nationale.

En décembre 2021, Moscou a lancé un appel aux États-Unis et à l’alliance pour obtenir des garanties juridiques que l’OTAN cesserait son expansion et s’abstiendrait de déployer des systèmes d’armes capables de frapper profondément le territoire russe. Cependant, l’OTAN a répondu qu’il appartenait à ses membres et aux candidats à l’adhésion de décider de rejoindre ou non l’alliance.

Stoltenberg s’exprimait lors d’un camp annuel organisé sur l’île d’Utoya par l’aile jeunesse du Parti travailliste norvégien, dont il était le chef jusqu’en 2014. L’île a fait la une des journaux en 2011, lorsque l’extrémiste de droite norvégien Anders Breivik a ouvert le feu sur le camp après avoir fait exploser un camion piégé dans un bâtiment gouvernemental à Oslo pour distraire la police. Le massacre a fait 77 morts.