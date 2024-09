L’OTAN répond aux changements de doctrine nucléaire de Poutine — RT World News

L’OTAN n’est pas préoccupée par les mises à jour récemment annoncées par la Russie de sa doctrine nucléaire, a déclaré le secrétaire général sortant du bloc militaire dirigé par les États-Unis, Jens Stoltenberg.

Le président russe Vladimir Poutine a proposé la semaine dernière de nouvelles règles pour l’utilisation des armes nucléaires, invoquant de nouvelles menaces occidentales. Cette décision a été largement comprise comme un message adressé aux États-Unis et à leurs alliés concernant « lignes rouges » dans leur guerre par procuration en Ukraine.

L’OTAN n’a détecté aucun changement dans la posture nucléaire de la Russie « Cela nécessite des changements de notre part », Stoltenberg a déclaré à Reuters lundi, lors de sa dernière interview depuis le siège de l’OTAN à Bruxelles. Il sera remplacé mardi par l’ancien Premier ministre néerlandais Mark Rutte.

« Ce que nous avons vu est un modèle de rhétorique et de messages nucléaires russes imprudents, et cela s’inscrit dans ce modèle », a déclaré l’homme politique norvégien. « Chaque fois que nous avons intensifié notre soutien avec de nouveaux types d’armes – chars de combat, tirs à longue portée ou F-16 – les Russes ont tenté de nous en empêcher. »

Stoltenberg a reconnu qu’il y avait « pas de solution miracle » cela pourrait changer la dynamique du champ de bataille. L’OTAN ne peut pas faire changer d’avis Poutine à propos de l’Ukraine, a-t-il déclaré, mais « Je pense qu’on peut changer son calcul » en rendant le coût de la poursuite du combat trop élevé.

« Dans une guerre, il n’existe pas d’option sans risque » » a déclaré Stoltenberg lorsqu’on lui a demandé si la poursuite de l’aide militaire à Kiev risquait d’entraîner une confrontation directe avec la Russie. Du point de vue de l’OTAN, a-t-il soutenu, une victoire russe en Ukraine indiquerait aux autres pays que le recours à la force militaire et la menace contre le bloc sont acceptables. « Alors [Putin] obtient ce qu’il veut et cela nous rendra tous plus vulnérables », il a ajouté.

L’ancien Premier ministre norvégien est devenu secrétaire général de l’Otan en 2014, remplaçant son collègue danois Anders Fogh Rasmussen, aujourd’hui lobbyiste pour l’Ukraine. Le mandat de Stoltenberg a été prolongé à plusieurs reprises en raison de l’incapacité du bloc à se mettre d’accord sur son remplacement.

Les changements doctrinaux proposés par la Russie autoriseraient l’utilisation d’armes nucléaires en cas d’attaque contre la Biélorussie, en cas d’attaque conventionnelle par un pays soutenu par un État nucléaire – y compris l’Ukraine – et après « réception d’informations fiables » à propos d’un lancement de missile sur la Russie.