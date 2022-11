Le chef du bloc militaire dirigé par les États-Unis a déclaré que soutenir l’Ukraine était dans l’intérêt de tous les États membres

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que l’alliance est prête à étendre sa présence à travers l’Europe de l’Est, de la mer Noire à la Baltique, dans l’espoir d’envoyer un “message clair” à la Russie alors que les combats font rage en Ukraine.

S’exprimant en Roumanie lundi avant un sommet de deux jours de l’OTAN, Stoltenberg a déclaré aux journalistes que l’Europe est confrontée à la “la plus grande crise de sécurité depuis une génération”, soulignant la nécessité de renforcer les domaines de “importance stratégique” en représailles à l’offensive en cours de Moscou.

« En réponse à l’agression russe, l’OTAN renforce sa présence de la Baltique à la mer Noire. Nous avons mis en place de nouveaux groupements tactiques, dont celui dirigé par la France ici en Roumanie », il a dit. « Les avions de chasse du Canada contribuent également à assurer la sécurité de votre ciel et les missiles US Patriot renforcent vos défenses. Cela envoie un message clair que l’OTAN est là. Nous ferons le nécessaire pour protéger et défendre tous les alliés.

Interrogé sur la date à laquelle les espoirs de l’OTAN, la Suède et la Finlande, pourraient être admis dans l’alliance, Stoltenberg a déclaré qu’il était “sur de soi” les 30 membres du bloc finiront par approuver leurs candidatures, mais n’ont pas pu dire quand cela se produirait, car la Turquie et la Hongrie n’ont pas encore ratifié la décision. Cependant, il a noté que les deux États nordiques aideraient à “renforcer le flanc Est, en particulier la Baltique”, étant donné leur “des capacités militaires haut de gamme bien entraînées et bien équipées.”

Une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’OTAN débutera mardi à Bucarest, où Stoltenberg a déclaré que les membres « aborder les moyens d’intensifier notre soutien à l’Ukraine. Il a salué la Roumanie “assistance militaire importante” à Kiev, prétendant que c’est “dans notre propre intérêt de sécurité” soutenir les forces ukrainiennes tout en insistant « Nous ne pouvons pas laisser [Russian President Vladimir] Victoire de Poutine.

Les responsables discuteront également de la fourniture de nouveaux systèmes de défense aérienne à l’Ukraine, de la formation des soldats à leur utilisation, ainsi que du réapprovisionnement en pièces de rechange et en munitions pour les armes déjà sur le champ de bataille, a ajouté le chef de l’OTAN.

Kiev a reçu une longue liste d’armes lourdes d’alliés occidentaux, les États-Unis à eux seuls approuvant plus de 19 milliards de dollars d’aide militaire directe depuis fin février, y compris des dizaines de systèmes de fusées d’artillerie à haute mobilité à longue portée (HIMARS), plus de 46 000 anti -des plates-formes blindées et près de 200 pièces d’artillerie. Washington et ses partenaires se sont engagés à poursuivre cette assistance, malgré les informations selon lesquelles une majorité d’États de l’OTAN ont gravement épuisé leurs stocks d’armes et de munitions après d’innombrables transferts d’armes vers l’Ukraine.

