L’OTAN renforce ses forces au Kosovo alors que les États-Unis exhortent la Serbie à se retirer de la frontière – POLITICO

L’OTAN a annoncé vendredi qu’elle augmentait sa présence de maintien de la paix dans le nord du Kosovo en raison de l’escalade des tensions avec la Serbie voisine, alors que les États-Unis ont appelé la Serbie à retirer son renforcement militaire à la frontière avec le Kosovo.

L’intensification des tensions survient après qu’une trentaine de Serbes lourdement armés ont pris d’assaut le village de Banjska, au nord du Kosovo, dimanche dernier. Un policier du Kosovo et trois des assaillants ont été tués dans des échanges de coups de feu.

« Nous avons besoin de l’OTAN parce que la frontière avec la Serbie est très longue et que l’armée serbe a récemment renforcé ses capacités », a déclaré le Premier ministre du Kosovo, Albin Kurti. dit The Associated Press. « Ils disposent de nombreux équipements militaires provenant à la fois de la Fédération de Russie et de Chine », a-t-il déclaré.

« Ces gens veulent remonter le temps », a déclaré Kurti. « Ils sont à la recherche d’une machine à voyager dans le temps. Ils veulent revenir en arrière de 30 ans. Mais cela n’arrivera pas », a-t-il déclaré.

Le Kosovo a déclaré son indépendance en 2008, mais Belgrade et Moscou ont refusé de la reconnaître.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a confirmé qu’un « important déploiement militaire » de chars et d’artillerie serbes se trouvait à la frontière. Il a qualifié ce renforcement de « développement très déstabilisant » et a appelé la Serbie à retirer ces forces.

La Maison Blanche a également « souligné la volonté des États-Unis de travailler avec nos alliés pour garantir que la KFOR [NATO’s Kosovo Force] est resté doté de ressources appropriées pour remplir sa mission », selon un lire à haute voix d’un appel entre le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan et Kurti.

Kirby a ajouté que le secrétaire d’État américain Antoine Blinken avait appelé le président serbe Aleksandar Vučić pour lui demander «désescalade immédiate» et un retour au dialogue.

Le Royaume-Uni a également déclaré qu’il enverrait des troupes pour soutenir les forces de maintien de la paix de l’OTAN sur le terrain.

Milan Radoicic, vice-président de la Liste serbe, le principal parti politique serbe du Kosovo, a démissionné vendredi après avoir reconnu avoir créé le groupe armé responsable de l’attaque.

L’ambassadeur américain au Kosovo a déclaré plus tôt que Washington avait conclu que l’attaque du week-end visait à déstabiliser la région et a mis en garde contre une éventuelle escalade supplémentaire. « Nous savons que cela était coordonné et sophistiqué », a déclaré l’ambassadeur Jeffrey M. Hovenier à POLITICO, ajoutant que les hommes armés semblaient avoir suivi une formation militaire. « La quantité d’armes suggère qu’il s’agissait d’un plan sérieux visant à déstabiliser la sécurité dans la région », a-t-il déclaré.

L’UE et les États-Unis s’efforcent depuis des années de négocier une paix durable entre le Kosovo et la Serbie, mais aucun accord n’a pu être trouvé dans un contexte de divisions persistantes sur le statut du nord du Kosovo, où la majorité de la population est serbe.