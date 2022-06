L’OTAN renforce sa force de réaction rapide et le soutien militaire de l’Ukraine

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Couplé à d’autres mesures, notamment le déploiement de forces pour défendre des alliés spécifiques, Stoltenberg a déclaré que cette décision faisait partie de la “plus grande refonte de la défense et de la dissuasion collectives depuis la guerre froide”.

Stoltenberg a fait ces remarques lors d’une conférence de presse avant un sommet de l’OTAN plus tard cette semaine à Madrid, lorsque les 30 alliés devraient également convenir d’un soutien supplémentaire à l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie.

Stoltenberg a déclaré qu’il s’attend à ce que les alliés indiquent clairement qu’ils considèrent la Russie “comme la menace la plus importante et la plus directe pour notre sécurité”.