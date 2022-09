L’OTAN qualifie les explosions de Nord Stream de sabotage en raison de préoccupations environnementales

BERLIN – L’OTAN a publié jeudi sa déclaration la plus ferme à ce jour sur les brèches dans les pipelines Nord Stream dans la mer Baltique, décrivant les dommages comme le résultat d ‘«actes de sabotage délibérés, imprudents et irresponsables».

Les images publiées jeudi par les garde-côtes suédois montrent une grande masse de bulles de méthane à la surface de la mer émanant de la fuite dans les deux pipelines qui composent Nord Stream 1 et une masse plus petite au-dessus de l’unique pipeline Nord Stream 2. Le communiqué note qu’il y a quatre fuites sur les trois pipelines – pas trois n’ont été largement signalées.

La déclaration de l’OTAN a déclaré que toute attaque délibérée contre un membre de l’infrastructure du bloc de 30 pays “serait accueillie par une réponse unie et déterminée”, faisant écho à l’avertissement de l’Union européenne la veille concernant une “réponse robuste et unie” à toute attaque contre l’énergie. Infrastructure.

Les autorités danoises et suédoises ont exclu les causes naturelles des explosions détectées lundi qui ont provoqué les fuites. Le réseau sismique national suédois (SNSN) a enregistré deux explosions distinctes à proximité de l’île danoise de Bornholm et a déclaré qu’elles étaient de nature similaire aux explosions des exercices militaires suédois qu’ils surveillent périodiquement.

“Cela ressemble à d’autres explosions”, a déclaré Bjorn Lund, directeur du réseau, au Post. Prévenant qu’il s’agissait d’une estimation préliminaire, il a déclaré que la force de la seconde explosion la plus importante équivalait à 100 à 200 kilogrammes (220 à 440 livres) de TNT. Le premier était plus petit et par conséquent plus difficile à mesurer.