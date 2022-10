L’OTAN prudente pour éviter la guerre, lutte avec un double défi

BRUXELLES – Les ministres de la Défense de l’OTAN se sont réunis mercredi alors que les pays membres de l’alliance sont confrontés au double défi de lutter pour fabriquer et fournir des armes à l’Ukraine tout en protégeant les infrastructures européennes vitales comme les pipelines ou les câbles que la Russie pourrait vouloir saboter en représailles. Au cours des près de huit mois qui se sont écoulés depuis que le président Vladimir Poutine a ordonné à ses troupes d’entrer en Ukraine, l’alliance militaire de 30 nations a parcouru une ligne fine, en tant qu’organisation, ne fournissant qu’un soutien non létal et défendant son propre territoire pour éviter d’être entraînée dans un contexte plus large. guerre avec une Russie dotée d’armes nucléaires.

Les alliés individuels continuent cependant à affluer en armes et en munitions, y compris des véhicules blindés et des systèmes de défense aérienne ou antichar. Ils entraînent également les troupes ukrainiennes, en s’appuyant sur les leçons que l’OTAN a enseignées aux instructeurs militaires ukrainiens depuis que la Russie a annexé la péninsule de Crimée en 2014.

Mais comme l’ont démontré les frappes de missiles russes à travers l’Ukraine cette semaine, cela ne suffit pas. Les ministres de la défense de l’OTAN faisaient le point mercredi sur l’effort d’approvisionnement jusqu’à présent et débattaient des moyens d’encourager l’industrie de la défense à augmenter la production à court terme.

« Les Alliés ont assuré la défense aérienne, mais nous avons besoin d’encore plus. Nous avons besoin de différents types de défense aérienne, de systèmes de défense aérienne à courte portée et à longue portée pour (éliminer) les missiles balistiques, les missiles de croisière, les drones, différents systèmes pour différentes tâches », a déclaré le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg.

« L’Ukraine est un grand pays, avec de nombreuses villes. Nous devons donc nous développer pour pouvoir aider l’Ukraine à défendre encore plus de villes et de territoires contre les horribles attaques russes contre leurs populations civiles », a déclaré Stoltenberg aux journalistes avant de présider la réunion au siège de l’OTAN à Bruxelles.

Dans le même temps, les stocks et les arsenaux militaires nationaux s’épuisent. Certains pays sont de plus en plus réticents à fournir davantage à l’Ukraine alors qu’ils ne sont plus tout à fait sûrs de pouvoir protéger leurs propres territoires et espaces aériens.

La question, comme l’a dit un haut diplomate, est la suivante : “comment armons-nous l’Ukraine sans nous désarmer ?” Le diplomate s’est exprimé sous couvert d’anonymat car les discussions portent sur des préoccupations de sécurité collective.

Pour l’industrie de la défense, la prévisibilité est primordiale. Les entreprises ont besoin de commandes à long terme et de certitude avant de s’engager à étendre les lignes de production. Mais personne ne sait combien de temps durera la guerre en Ukraine, ce qui rend difficile de savoir combien d’équipements seront nécessaires.

Pourtant, l’attaque de Poutine contre un pays souverain sans provocation, et ses menaces d’utiliser des armes nucléaires pour défendre le territoire saisi, ont rendu nerveux de nombreux alliés voisins de la Russie et de l’Ukraine.

Les États-Unis et leurs partenaires veulent donc stimuler la production d’armes en envoyant des signaux clairs à l’industrie, alors qu’ils mutualisent les ressources et envoient à l’Ukraine le matériel dont elle a besoin, tout en veillant à ce qu’il n’y ait pas de lacunes majeures dans les stocks nationaux.

Poutine, pour sa part, a mis en garde l’OTAN contre une implication plus profonde en Ukraine. Ces dernières semaines, alors que les factures d’électricité et de gaz s’envolaient et que l’Europe s’efforçait de réduire sa dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie, des actes apparents de sabotage ont endommagé deux grands pipelines autrefois destinés à acheminer du gaz naturel vers l’Allemagne.

L’opérateur polonais de l’oléoduc Druzhba – ou “Amitié” -, l’un des plus longs oléoducs du monde et qui prend sa source en Russie, a déclaré mercredi avoir détecté une fuite souterraine près de la ville de Plock, dans le centre de la Pologne. La ligne fournit du brut à la Biélorussie, à l’Ukraine, à la Pologne, à l’Autriche et à l’Allemagne.

Stoltenberg a déclaré qu’à la suite du sabotage apparent des pipelines Nord Stream entre la Russie et l’Allemagne, l’OTAN a “doublé notre présence dans la mer Baltique et la mer du Nord à plus de 30 navires, soutenus par des avions de patrouille maritime et des capacités sous-marines”.

C’est peu réconfortant, étant donné qu’environ 8 000 kilomètres (près de 5 000 milles) d’oléoducs et de gazoducs sillonnent la seule mer du Nord. Les systèmes, les réseaux et les grilles sont impossibles à surveiller 24h/24 et 7j/7. Même les ressources des compagnies énergétiques, des autorités nationales et de l’OTAN pourraient ne pas suffire à assurer la garde.

L’objectif de l’OTAN, pour l’instant, est de mieux coordonner ces acteurs, de mieux collecter et partager le renseignement, et de surveiller les installations, avec des drones aériens et sous-marins et d’autres équipements de surveillance.

Aucune responsabilité n’a été établie pour les incidents du pipeline. Mais l’OTAN essaie également d’être claire en dissuadant la Russie. “Toute attaque délibérée contre l’infrastructure critique des alliés se heurterait à une réponse unie et déterminée”, a déclaré Stoltenberg avant la réunion de mercredi.