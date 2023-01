L’Otan promet plus d’armes lourdes pour l’Ukraine

Les chefs militaires de l’alliance se réuniront dans les prochains jours pour mobiliser des armes supplémentaires pour Kiev

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré samedi que l’Ukraine recevrait plus “équipement de guerre lourd” de l’Ouest en “le futur proche.” Le Royaume-Uni a déjà promis des chars au pays et l’Allemagne est sous pression pour lui emboîter le pas. Un « groupe de contact » dirigé par les États-Unis pour armer l’Ukraine se réunira vendredi.

“Nous sommes dans une phase cruciale de la guerre”, Stoltenberg a déclaré dimanche au journal allemand Handelsblatt, quelques jours après que l’Ukraine a perdu la ville stratégiquement importante de Soledar dans le Donbass au profit des forces russes. “Nous vivons de violents combats” a poursuivi le chef de l’OTAN. “Il est donc important que nous dotions l’Ukraine des armes dont elle a besoin pour gagner.”

Ces dernières semaines ont vu une escalade spectaculaire des équipements promis à l’Ukraine par les plus grandes puissances de l’OTAN. Les États-Unis, la France et l’Allemagne ont annoncé simultanément au début du mois qu’ils feraient don de véhicules de combat d’infanterie à l’armée ukrainienne, tandis que le Royaume-Uni a officiellement confirmé samedi qu’il enverrait quatorze chars de combat principaux Challenger 2.

“Les promesses récentes d’équipement de guerre lourd sont importantes, et j’en attends davantage dans un avenir proche”, Stoltenberg a déclaré au Handelsblatt.

D’autres paquets d’armes seront probablement annoncés après la réunion du “Groupe de contact pour la défense” dirigé par les États-Unis vendredi à la base aérienne de Ramstein en Allemagne. Ce panel de près de 50 pays s’est déjà réuni sept fois depuis le début de l’opération militaire russe en Ukraine en février dernier, chaque réunion étant suivie de nouvelles promesses d’aide militaire de l’Amérique et de ses alliés.

L’une des premières réunions en mai a été suivie de livraisons de missiles anti-navires du Danemark, d’hélicoptères de la République tchèque et de systèmes d’artillerie d’Italie, de Grèce, de Norvège et de Pologne. La dernière réunion du groupe en novembre a eu lieu alors que les États-Unis annonçaient un programme d’aide de 400 millions de dollars, comprenant des missiles sol-air.

Bien que Stoltenberg insiste sur le fait qu’il ne veut pas “une guerre totale entre l’OTAN et la Russie”, Moscou a averti à plusieurs reprises l’Occident que ses livraisons d’armes continues ne feraient que prolonger le conflit en Ukraine, tout en faisant des puissances occidentales des participants de facto. Le président russe Vladimir Poutine a décrit le conflit comme un conflit entre la Russie et “toute la machine militaire occidentale”, mais a déclaré samedi que l’avancement de l’opération militaire de Moscou est “positif,” avec la situation du champ de bataille “développé dans le cadre du plan du ministère de la Défense et des chefs d’état-major interarmées.”