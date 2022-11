L’OTAN promet plus d’aide à l’Ukraine alors que la Russie attaque sur plusieurs fronts

L’OTAN organise une réunion de deux jours sur les moyens d’aider l’Ukraine alors qu’elle continue d’être attaquée par la Russie.

La Russie cible les infrastructures énergétiques de l’Ukraine depuis octobre, affectant la capacité d’électricité et de chauffage du pays.

La Russie a été accusée d’avoir délibérément tenté de nuire à des civils.

Les alliés de l’OTAN ont promis plus d’armes pour l’Ukraine et de l’équipement pour aider à rétablir l’alimentation électrique coupée par les frappes russes, alors que le président Volodymyr Zelensky a déclaré que ses forces se défendaient contre les tentatives d’avancées russes dans plusieurs régions.

L’état-major ukrainien a déclaré mercredi que ses forces avaient repoussé six attaques russes au cours des dernières 24 heures dans la région orientale du Donbass, tandis que l’artillerie russe avait bombardé sans relâche la rive droite du fleuve Dnipro et la ville de Kherson plus au sud.

Les Ukrainiens ont fui mardi vers des abris anti-bombes après les sirènes d’avertissement de raid aérien, bien que le feu vert ait retenti plus tard dans tout le pays. Dans la région orientale de Donetsk, les forces russes ont pilonné des cibles ukrainiennes avec des tirs d’artillerie, de mortier et de chars.

Zelensky a déclaré que l’armée russe attaquait également Luhansk à l’est et Kharkiv au nord-est, cette dernière étant une zone reprise par l’Ukraine en septembre.

“La situation au front est difficile”, a déclaré Zelensky dans son discours vidéo nocturne. “Malgré des pertes extrêmement importantes, les occupants essaient toujours d’avancer” à Donetsk, Lougansk et Kharkiv. Et “ils prévoient quelque chose dans le sud”, a-t-il dit.

L’Ukraine a repris le contrôle de Kherson dans le sud ce mois-ci après le retrait des forces russes. Reuters n’a pas pu vérifier de manière indépendante les rapports sur le champ de bataille.

Les ministres des Affaires étrangères de l’OTAN, dont le secrétaire d’État américain Antony Blinken, ont entamé mardi une réunion de deux jours à Bucarest, cherchant des moyens à la fois de garder les Ukrainiens en sécurité et au chaud et de soutenir l’armée de Kyiv pendant une prochaine campagne hivernale.

“Nous avons besoin d’une défense aérienne, d’IRIS, de Hawks, de Patriots, et nous avons besoin de transformateurs (pour nos besoins énergétiques)”, a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba aux journalistes en marge de la réunion de l’OTAN, énumérant divers systèmes de défense aérienne occidentaux.

Il a dit:

En un mot : les patriotes et les transformateurs sont ce dont l’Ukraine a le plus besoin.

L’ancien président russe Dmitri Medvedev a mis en garde l’OTAN contre la fourniture à l’Ukraine de systèmes de défense antimissile Patriot et a dénoncé l’Alliance atlantique comme une “entité criminelle” pour avoir livré des armes à ce qu’il a appelé des “fanatiques ukrainiens”.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que le président russe Vladimir Poutine “essayait d’utiliser l’hiver comme arme de guerre” alors que les forces de Moscou perdaient du terrain sur le champ de bataille.

Des responsables américains et européens ont déclaré que les ministres se concentreraient dans leurs discussions sur l’aide non létale comme le carburant, les fournitures médicales et l’équipement d’hiver, ainsi que sur l’assistance militaire. Washington a déclaré qu’il fournirait 53 millions de dollars pour acheter des équipements de réseau électrique.

Le président américain Joe Biden a déclaré que fournir davantage d’aide militaire à l’Ukraine était une priorité, mais les républicains, qui prennent le contrôle de la Chambre des représentants du Congrès en janvier, ont parlé de suspendre le financement, qui a dépassé 18 milliards de dollars.

Accumulation de dégâts

La Russie a lancé d’énormes attaques contre les infrastructures de transmission d’électricité et de chauffage de l’Ukraine depuis octobre, dans ce que Kyiv et ses alliés considèrent comme une campagne délibérée visant à nuire aux civils, un crime de guerre.

À Kyiv, la neige est tombée et les températures oscillaient autour de zéro alors que des millions de personnes dans et autour de la capitale luttaient pour chauffer leurs maisons. Un responsable de la compagnie d’électricité a déclaré sur Facebook que 985 500 clients à Kyiv étaient sans électricité, et un autre fournisseur d’électricité a déclaré que la ville subirait des coupures de courant d’urgence mercredi.

Dans une brève publication sur Telegram, le gouverneur de la région de Kherson, Yaroslav Yanushevych, a déclaré mardi que l’électricité avait été rétablie dans la moitié de la ville de Kherson.

Les forces ukrainiennes ont frappé mardi une centrale électrique dans la région russe de Koursk, provoquant des coupures d’électricité, a déclaré Roman Starovoyt, le gouverneur de la région, sur l’application de messagerie Telegram.

Tôt mercredi, un grand réservoir de stockage de pétrole était en feu dans la région russe de Bryansk, à la frontière nord-est de l’Ukraine, a déclaré un gouverneur local. Aucune victime n’a été signalée, a-t-il ajouté, sans commenter la cause de l’incendie.

Moscou affirme que blesser les civils n’est pas son objectif mais que leurs souffrances ne cesseront que si Kyiv accepte ses demandes, qu’elle n’a pas précisées. Bien que Kyiv affirme avoir abattu la plupart des missiles entrants, les dégâts se sont accumulés et l’impact s’est aggravé à chaque frappe.

Un haut responsable militaire américain a déclaré mardi que la Russie tirait des missiles de croisière non armés conçus pour transporter des ogives nucléaires sur des cibles en Ukraine afin d’essayer d’épuiser les stocks de défense aérienne de Kyiv.

Le pire barrage à ce jour a eu lieu le 23 novembre. Il a fait frissonner des millions d’Ukrainiens dans le froid et l’obscurité. Zelensky a dit aux Ukrainiens au début de cette semaine de s’attendre à un autre bientôt qui serait au moins aussi dommageable.

Il n’y a pas de pourparlers politiques pour mettre fin à la guerre. Moscou a annexé le territoire ukrainien qu’elle dit ne jamais abandonner ; L’Ukraine dit qu’elle se battra jusqu’à ce qu’elle récupère toutes les terres occupées.