L’OTAN prolonge à nouveau le mandat de Stoltenberg, satisfaite d’une paire de mains sûre alors que la guerre s’éternise

BRUXELLES (AP) – Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, restera en fonction un an de plus, a décidé mardi l’alliance militaire de 31 nations.

Stoltenberg a déclaré dans un tweet qu’il était « honoré par la décision des alliés de l’OTAN de prolonger mon mandat de secrétaire général jusqu’au 1er octobre 2024 ».

« Le lien transatlantique entre l’Europe et l’Amérique du Nord a assuré notre liberté et notre sécurité pendant près de 75 ans, et dans un monde plus dangereux, notre Alliance est plus importante que jamais », a-t-il déclaré.

Stoltenberg, ancien Premier ministre norvégien, est le plus haut responsable civil de l’OTAN depuis 2014. Son mandat devait expirer l’année dernière, mais a ensuite été prolongé pour garder une main ferme à la barre après l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en février 2022.

Le président américain Joe Biden et ses homologues de l’OTAN devaient nommer un successeur lors de leur rencontre à Vilnius, en Lituanie, les 11 et 12 juillet. Mais la plus grande organisation de sécurité au monde prend ses décisions par consensus, et aucun accord n’a pu être trouvé sur un nouveau candidat.

« Avec son leadership constant, son expérience et son jugement, le secrétaire général Stoltenberg a amené notre Alliance à relever les défis les plus importants de la sécurité européenne depuis la Seconde Guerre mondiale », a déclaré Biden dans un communiqué. « Aujourd’hui, notre Alliance est plus forte, plus unie et plus déterminée qu’elle ne l’a jamais été. »

Le compatriote de Stoltenberg, le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre, s’est félicité de la nouvelle, la qualifiant de « bonne, importante et rassurante ».

« Il est également important que cela soit désormais clarifié avant le sommet de Vilnius la semaine prochaine », a déclaré Gahr Støre, cité par l’agence de presse norvégienne NTB. Il a déclaré que l’unité de l’OTAN « est particulièrement cruciale en temps de guerre troublée en Europe ».

La plupart des pays de l’OTAN avaient tenu à nommer une femme au poste le plus élevé, et le Premier ministre danois Mette Frederiksen était considéré comme un favori après une réunion avec Biden le mois dernier.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a écarté sa candidature. D’autres noms possibles ont flotté, mais jamais publiquement nommés comme en lice, étaient le Premier ministre néerlandais Mark Rutte et le secrétaire britannique à la Défense Ben Wallace.

C’est la quatrième fois que Stoltenberg voit son mandat prolongé. Il est le deuxième plus ancien secrétaire général de l’OTAN après l’ancien ministre néerlandais des Affaires étrangères Joseph Luns, qui a passé près de 13 ans à la barre à partir de 1971.

Interrogé à plusieurs reprises ces dernières semaines pour savoir s’il accepterait de renouveler son mandat, Stoltenberg a déclaré qu’il ne cherchait pas à rester et n’avait pas d’autre plan que de continuer à exercer ses fonctions et de terminer son mandat à la barre en septembre.

Les secrétaires généraux de l’OTAN sont chargés de présider les réunions et d’orienter les consultations parfois délicates entre les pays membres pour s’assurer que des compromis sont trouvés afin qu’une organisation qui fonctionne par consensus puisse continuer à fonctionner.

Ils veillent également à ce que les décisions soient mises en œuvre et parlent au nom de toutes les nations d’une seule voix.

Stoltenberg a réussi à suivre une ligne très fine, s’abstenant de critiquer les membres dirigés par des présidents et premiers ministres plus autonomes, comme l’ancien président américain Donald Trump, le président turc Recep Tayyip Erdogan ou le Premier ministre hongrois Viktor Orban.

Avec l’adversaire historique de l’OTAN, la Russie, enfermée dans une guerre avec l’Ukraine, le processus de nomination d’un nouveau secrétaire général est devenu hautement politisé.

La Pologne s’oppose au prochain secrétaire général issu d’un Etat nordique après le long mandat de Stoltenberg, et à celui de son prédécesseur, Anders Fogh Rasmussen du Danemark. Les responsables polonais voulaient quelqu’un d’un État balte. Le Premier ministre estonien Kaja Kallas était un candidat préféré.

Mais d’autres pays hésitent à accepter un candidat des pays baltes ou de la Pologne, étant donné ce qui semble être leur soutien inconditionnel à l’Ukraine, y compris sur l’adhésion à l’OTAN, ce que les États-Unis et l’Allemagne, entre autres, insistent pour que cela ne se produise pas avant la fin de la guerre.

En nommant Fogh Rasmussen, ancien premier ministre danois, leur 12e secrétaire général en 2009, les dirigeants de l’OTAN ont signalé qu’ils voulaient un chef de gouvernement ou un président à la tête de leur organisation. Cela a rendu le chemin presque impossible pour Wallace.

___

L’écrivain de l’Associated Press Jan M. Olsen à Copenhague a contribué à ce rapport.

Lorne Cook, l’Associated Press