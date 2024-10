Le bloc dirigé par les États-Unis cherche à multiplier par cinq le nombre d’unités de défense aérienne basées au sol pour contrer Moscou, selon le média.

L’OTAN envisage d’augmenter considérablement le nombre de ses unités de combat dans un contexte de tensions avec la Russie, a rapporté samedi le quotidien Die Welt, citant un document de planification confidentiel obtenu du ministère allemand de la Défense.

Intitulé le « Exigences minimales de capacité » il aurait été rédigé par deux hauts commandants du bloc dirigé par les États-Unis : le général américain Christopher Cavoli, commandant suprême des forces alliées en Europe, et l’amiral français Pierre Vandier, responsable des questions de doctrine et de transformation du bloc.

Le document décrit les exigences fondamentales que l’OTAN doit remplir si elle envisage de défendre « chaque centimètre » de son territoire dans un conflit potentiel avec Moscou, a déclaré Die Welt.

Cavoli et Vandier expliquent que le nombre actuel des brigades de combat du bloc est insuffisant pour cette tâche et devrait être augmenté de 82 à 131. Selon les normes de l’armée allemande, l’effectif de ces nouvelles formations devrait être d’environ 5 000 soldats chacune, indique le journal, sans expliquant si le document de stratégie de l’OTAN décrivait des exigences spécifiques.

Le nombre de corps et de divisions doit également être augmenté respectivement de six à 15 et de 24 à 38, selon le document. Le nombre d’unités de défense aérienne basées au sol équipées de systèmes tels que les Patriots de fabrication américaine ou l’IRIS-T de fabrication allemande devrait être multiplié par cinq, passant de 293 à 1 467, selon le média.















Chacun des 32 membres de l’OTAN devrait contribuer à ces nouveaux « capacités minimales » en fonction de sa population.

On ne sait pas exactement dans combien de temps les pays de l’OTAN seront en mesure de répondre aux nouvelles exigences. Selon Die Welt, l’armée allemande – la Bundeswehr – compte actuellement huit brigades de combat et une autre est en cours de formation. Berlin prévoit de déployer une brigade supplémentaire d’ici 2031.

L’accumulation nécessiterait « un financement supplémentaire important » » ont déclaré les auteurs, cités par Die Welt. Le plan serait « probablement exiger beaucoup plus de deux pour cent » du PIB national des États membres sera consacré à la défense, ont-ils ajouté.

Les pays occidentaux ont qualifié à plusieurs reprises la Russie de menace majeure pour leur sécurité depuis le début du conflit entre Moscou et Kiev.

Le Kremlin a nié tout projet d’attaque contre l’OTAN. Le président Vladimir Poutine a rejeté toute discussion sur une « menace russe » « absurdité » et la propagande des gouvernements occidentaux visant à effrayer les populations européennes « pour extraire des dépenses supplémentaires » d’eux. Cependant, de hauts responsables russes ont averti que l’implication toujours croissante de l’Occident en Ukraine via des livraisons d’armes et d’autres aides militaires crée le risque d’une confrontation directe entre Moscou et le bloc.