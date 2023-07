L’OTAN prépare des plans militaires pour se défendre contre la Russie

BRUXELLES –

Les forces armées russes sont meurtries mais en aucun cas battues dans la guerre en Ukraine, a déclaré lundi un haut officier militaire de l’OTAN, alors qu’il présentait la plus grande refonte des plans militaires de l’organisation depuis la guerre froide si Moscou osait élargir le conflit.

« Ils ne mesurent peut-être pas 11 pieds, mais ils ne mesurent certainement pas 2 pieds », a déclaré aux journalistes le président du Comité militaire de l’OTAN, l’amiral Rob Bauer. « Donc, nous ne devons jamais sous-estimer les Russes et leur capacité à rebondir. »

Le président américain Joe Biden et ses homologues de l’OTAN devraient approuver un remaniement majeur du système de planification de l’alliance lors d’un sommet dans la capitale lituanienne Vilnius la semaine prochaine.

L’OTAN, en tant qu’organisation, ne fournit ni armes ni munitions à l’Ukraine. Il cherche à éviter d’être entraîné dans une guerre plus large avec la Russie dotée d’armes nucléaires. Dans le même temps, il renforce massivement la sécurité des pays membres proches de la Russie, de l’Ukraine et de la Biélorussie.

Environ 40 000 soldats sont en attente depuis l’Estonie au nord jusqu’à la Roumanie sur la mer Noire. Environ 100 avions décollent chaque jour sur ce territoire, et un total de 27 navires de guerre opèrent dans les mers Baltique et Méditerranée. Ces chiffres sont appelés à augmenter.

Selon ses nouveaux plans, l’OTAN vise à avoir jusqu’à 300 000 soldats prêts à se déplacer sur son flanc oriental dans les 30 jours. Les plans divisent son territoire en trois zones – le grand nord et l’Atlantique, une zone au nord des Alpes et une autre dans le sud de l’Europe.

Bauer a déclaré que la nouvelle planification de l’OTAN est basée sur la force de l’armée russe avant que le président Vladimir Poutine ne lance la guerre contre l’Ukraine il y a près de 17 mois. Il a déclaré que la guerre avait épuisé l’armée russe, mais pas sa marine ni ses forces aériennes.

Parmi les forces terrestres russes, environ « 94% sont désormais engagées dans la guerre en Ukraine », a déclaré Bauer.

« Ce que nous voyons en général, c’est que les Russes sont prudents avec l’OTAN. Ils ne sont pas pour rechercher un conflit avec l’OTAN. Je pense que c’est un signe qu’ils sont très, très occupés », a-t-il déclaré. « Dans le domaine terrestre, je ne pense pas qu’ils aient beaucoup de forces disponibles pour faire quoi que ce soit à qui que ce soit d’autre. »

« Mais nous sommes convaincus que les Russes vont se reconstituer », a-t-il déclaré. « Nous continuerons à les considérer comme une menace sérieuse, dans le maritime, et dans les airs en particulier, et dans l’espace, ils sont toujours très, très capables, sans parler bien sûr du nucléaire. »

Une révolte de mercenaires de Wagner en Russie à la fin du mois dernier a soulevé de graves problèmes de sécurité en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne après qu’un accord a été conclu pour que leur chef, Yevgeny Prigozhin, soit autorisé à se réfugier en Biélorussie.

Le président lituanien Gitanas Nauseda a déclaré que les pays voisins seraient confrontés à un danger accru si le groupe Wagner déployait ses « tueurs en série » juste au-delà de leur frontière.

Vilnius se trouve à environ 35 kilomètres (22 miles) de la frontière biélorusse.

La Lituanie veut avoir une présence permanente de l’OTAN sur son territoire. L’Allemagne a signalé la semaine dernière qu’elle serait prête à y baser des soldats si on le lui demandait. Pour le moment, cependant, l’OTAN ne voit aucune menace imminente venant de la Biélorussie.

« Nous sommes convaincus que nous savons ce qui se passe, et pour le moment nous ne voyons aucun changement. Mais cela ne nous détourne pas de ce que nous devons faire chaque jour », a déclaré le général de division Matthew Van Wagenen aux journalistes. « Si nous avions besoin de changer de posture, nous pourrions le faire rapidement. »

Les 31 pays membres de l’OTAN ont participé à une « conférence de génération de forces » la semaine dernière dans le but de comprendre de combien de troupes et de combien d’équipements l’alliance pourrait disposer pour répondre à toute attaque russe, à court et à long terme.

Les deux officiers étaient optimistes quant aux résultats, bien qu’ils aient refusé de fournir des détails pour des raisons de sécurité. Des experts et certains diplomates de l’Otan ont toutefois émis des doutes sur la volonté des pays membres de mettre en attente un total de 300 000 soldats.

« Je le qualifierais de très réussi », a déclaré Van Wagenen. « Je peux vous assurer que nous sommes actuellement dans une position où nous savons ce qui manque et comment nous devons développer cela à l’avenir. »

En ce qui concerne la capacité de l’OTAN à exécuter les plans, s’ils devaient être nécessaires à l’avenir, Bauer a salué l’engagement attendu à Vilnius de Biden et de ses homologues pour augmenter les dépenses de défense, ce qui devrait aider à fournir aux commandants l’équipement dont ils ont besoin.

En 2014, l’OTAN s’est engagée à passer à 2 % du PIB pour ses budgets militaires d’ici 2024. Lors de leur sommet des 11 et 12 juillet, les dirigeants fixeront le chiffre de 2 % comme plancher de dépenses plutôt que comme plafond pour viser .