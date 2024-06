Des hommes et des armes pourraient être nécessaires pour se précipiter à travers l’Europe en cas de conflit, a déclaré un général de haut rang.

L’OTAN travaille sur des plans pour envoyer des dizaines de milliers de soldats américains « couloirs terrestres » en Europe en cas de guerre avec la Russie, a déclaré un stratège de haut rang au Telegraph.

L’année dernière, les membres du bloc militaire dirigé par les États-Unis ont accepté de maintenir 300 000 soldats prêts à être déployés, prétendument en réponse à une éventuelle attaque russe. Cependant, les exercices de formation ont mis en lumière les formalités administratives et les goulots d’étranglement des infrastructures qui empêchent le transfert rapide du personnel et du matériel à travers le continent.

Les dirigeants militaires de l’OTAN s’efforcent donc de garantir que le flux de troupes ne soit pas stoppé par de probables frappes russes sur les ports utilisés par l’armée américaine pour décharger ses cargaisons, a rapporté mardi le Telegraph.

« Il est clair que les énormes bases logistiques telles que nous les connaissons en Afghanistan et en Irak ne sont plus possibles car elles seront attaquées et détruites très tôt en cas de conflit. » » a déclaré au journal le lieutenant-général Alexander Sollfrank, chef du commandement logistique JSEC de l’OTAN.















La principale route pour les troupes américaines en cas de guerre avec la Russie passerait par le port néerlandais de Rotterdam vers l’Allemagne et la Pologne, indique le rapport. Des corridors alternatifs commenceraient en Italie, en Grèce et en Turquie, et traverseraient respectivement la Slovénie et la Croatie jusqu’en Hongrie et à travers la Bulgarie et la Roumanie. Il est également prévu d’impliquer la Norvège, la Suède et la Finlande pour la logistique de secours.

Les États-Unis et leurs alliés ont affirmé que Moscou pourrait attaquer l’OTAN et que l’envoi d’armes à l’Ukraine pour combattre la Russie contribuerait à bloquer ou à empêcher cette issue. Moscou a nié avoir de telles intentions et a accusé les gouvernements occidentaux de créer de fausses menaces pour tromper leurs populations sur le conflit ukrainien.

Les responsables russes ont décrit les hostilités avec l’Ukraine comme une guerre par procuration lancée par les États-Unis et visant à saper le développement de la Russie, dans laquelle les soldats ukrainiens servent de rôle. « chair à canon » tandis que les armes, le renseignement, la formation et la planification sont fournis par l’Occident.

EN SAVOIR PLUS:

Un membre de l’OTAN déclare son intention de rejoindre les BRICS

Un conflit direct avec l’OTAN constituerait une menace existentielle pour la Russie, selon Moscou, compte tenu de la supériorité du bloc en termes de forces conventionnelles. Par conséquent, un tel affrontement justifierait le déploiement d’armes nucléaires conformément à la doctrine nucléaire russe, a-t-il prévenu.