L’OTAN prend des mesures pour protéger les pipelines sous-marins et les câbles alors que l’inquiétude monte face à la menace de sabotage russe

BRUXELLES (AP) – L’OTAN a lancé vendredi un nouveau centre pour la protection des pipelines et des câbles sous-marins à la suite de l’attaque apparente encore non résolue contre les pipelines Nord Stream et, au milieu des inquiétudes, la Russie cartographie les infrastructures occidentales vitales pour l’énergie et Internet dans les eaux autour de l’Europe.

« La menace se développe », a déclaré le lieutenant-général Hans-Werner Wiermann, qui dirige une cellule spéciale axée sur le défi, après que les ministres de la Défense de l’OTAN ont donné le feu vert pour le nouveau centre, situé à Northwood, au nord-ouest de Londres.

« Les navires russes ont activement cartographié nos infrastructures sous-marines critiques. On craint de plus en plus que la Russie ne cible des câbles sous-marins et d’autres infrastructures critiques dans le but de perturber la vie occidentale », a-t-il déclaré aux journalistes au siège de l’OTAN à Bruxelles.

L’OTAN a été poussée à l’action après une attaque apparente contre deux gazoducs de la mer Baltique en septembre.

Les attaques présumées contre les pipelines Nord Stream 1 et Nord Stream 2, qui ont été construits pour transporter du gaz naturel russe vers l’Allemagne, font toujours l’objet d’une enquête. Aucun blâme n’a été officiellement attribué, mais l’Otan a depuis renforcé sa présence en mer Baltique et en mer du Nord, avec des dizaines de navires, soutenus par des avions de patrouille maritime et des équipements sous-marins comme des drones.

Environ 8 000 kilomètres (5 000 miles) d’oléoducs et de gazoducs sillonnent la seule mer du Nord, et les systèmes, réseaux et grilles sont impossibles à surveiller 24h/24 et 7j/7. Une centaine d’incidents de coupure de câbles sont signalés chaque année dans le monde, et il est souvent difficile de dire s’ils sont délibérés.

« Il n’y a aucun moyen que nous puissions avoir une présence de l’OTAN le long de ces milliers de kilomètres d’infrastructures sous-marines », a déclaré le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, aux journalistes après avoir présidé la réunion.

« Mais nous pouvons être meilleurs pour collecter … des renseignements, partager des informations, relier les points, car également dans le secteur privé, il y a beaucoup d’informations » sur les mouvements de navires et la surveillance maritime, a-t-il ajouté.

Plutôt que d’essayer de tout surveiller, le nouveau centre et les alliés de l’OTAN se concentrent sur les zones à haut risque. Les conduites en eaux peu profondes facilement accessibles aux plongeurs sont considérablement vulnérables. Les dommages potentiels aux câbles de données peuvent être atténués plus facilement en ajoutant simplement plus de câbles.

Quelle que soit la cible, l’OTAN estime qu’il est important d’attraper les saboteurs alors qu’ils préparent leurs attaques.

« Pour soutenir le centre, les alliés ont décidé de mettre en place un réseau d’infrastructures sous-marines critiques, réunissant l’OTAN, les alliés et les acteurs du secteur privé. Cela contribuera à améliorer le partage d’informations sur l’évolution des risques et des menaces », a déclaré Wiermann.