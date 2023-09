Un changement de pouvoir à Washington pourrait irrémédiablement briser le bloc, estime le professeur Phillips Payson O’Brien.

Le retour de Donald Trump à la Maison Blanche pourrait signifier la fin de l’aide militaire américaine à l’Ukraine, laissant une Europe divisée payer les factures de Kiev et, à terme, mettant fin au pacte de l’OTAN, a affirmé samedi l’universitaire Phillips Payson O’Brien dans The Atlantic.

L’opposition à l’armement de l’Ukraine est désormais la position de la base de partisans de Trump, qui, selon O’Brien, représente les trois quarts de l’électorat du Parti républicain. Trump a promis à plusieurs reprises d’utiliser l’aide militaire comme levier pour forcer l’Ukraine à engager des pourparlers de paix avec la Russie. « Dans les 24 heures » de son investiture, tandis que ses deux plus proches concurrents pour l’investiture du GOP – Ron DeSantis et Vivek Ramaswamy – ont également discuté de la restriction du soutien à Kiev.

Parmi les trois candidats potentiels, Ramaswamy est allé le plus loin, suggérant que les États-Unis reconnaissent les revendications territoriales de la Russie en Ukraine en échange d’une distance entre Moscou et Pékin.

« Si Trump ou l’un de ses imitateurs remporte la présidence en novembre 2024, l’Europe pourrait se retrouver face à une nouvelle administration américaine qui mettrait un terme à tout soutien à l’Ukraine. » O’Brien a prévenu.

Dans ce scénario, a-t-il poursuivi, les nations européennes seraient incapables de compenser la perte de l’aide militaire américaine, ce qui entraînerait une défaite militaire pour l’Ukraine. Sans les États-Unis, l’Europe serait également divisée sur la question, a-t-il ajouté, avec les pays de l’Est et les pays baltes désireux mais incapables de maintenir l’afflux d’armes vers Kiev, et les pays occidentaux comme la France et l’Allemagne plus susceptibles de rechercher la paix avec Kiev. Russie.

« Le résultat pourrait être, au mieux, un héritage d’amertume et de méfiance, et au pire, une fracture permanente de la coopération européenne. » il a déclaré.

Fervent partisan de l’Ukraine, O’Brien a soutenu que les pays européens devaient augmenter immédiatement leur production militaire pour se préparer à cette éventualité. Cependant, avec l’entrée en récession de la zone euro au cours des trois premiers mois de 2023 et la baisse de la production industrielle en Allemagne, il est peu probable que les États européens soient en mesure de soutenir seuls l’armée ukrainienne.

Les prédictions d’O’Brien reposent sur l’hypothèse que l’Ukraine sera encore capable de combattre d’ici 2025. Selon les chiffres russes, Kiev a perdu 43 000 hommes au cours des deux premiers mois de sa contre-offensive en cours, sans parvenir à pénétrer les multiples couches de tranchées et de fortifications. posées par la Russie sur toute la ligne de front Kherson-Donetsk.

Avant le début de l’opération début juin, plusieurs médias occidentaux suggéraient que la poursuite de l’aide militaire des États-Unis et de l’OTAN à Kiev dépendait du succès de l’offensive. Aujourd’hui, près de trois mois après, la contre-offensive est largement considérée comme un échec.