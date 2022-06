L’OTAN pivote pour mettre en lumière les “défis” chinois pour la première fois

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

MADRID — L’OTAN a pour la première fois désigné la Chine comme l’un de ses priorités stratégiques pour la prochaine décenniemettant en garde contre ses ambitions militaires croissantes, sa rhétorique conflictuelle envers Taiwan et d’autres voisins, et ses liens de plus en plus étroits avec la Russie. Alors que la guerre de la Russie contre l’Ukraine a dominé les discussions au sommet de l’OTAN, la Chine a gagné mercredi une place parmi les préoccupations sécuritaires les plus préoccupantes de l’alliance occidentale.

“La Chine renforce considérablement ses forces militaires, y compris des armes nucléaires, intimide ses voisins, menace Taïwan (…) surveille et contrôle ses propres citoyens grâce à une technologie de pointe, et répand des mensonges et de la désinformation russes”, a déclaré le secrétaire général Jens Stoltenberg après avoir présenté le rapport de l’OTAN. Concept stratégique décennal.

“La Chine n’est pas notre adversaire”, a déclaré Stoltenberg, “mais nous devons être lucides sur les sérieux défis qu’elle représente”.

Le document stratégique adressait son langage le plus dur à la Russie, mais la simple mention de la Chine était significative ; le document de 2010 ne parlait pas de la Chine. Le virage officiel de l’OTAN met la plus grande alliance militaire du monde basée sur les forces armées américaines en garde contre la Chine, qui possède la deuxième économie mondiale et une armée en croissance rapide, tant en nombre qu’en technologie de pointe.

“L’une des choses que (la Chine) fait est de chercher à saper l’ordre international fondé sur des règles auquel nous adhérons, auquel nous croyons, que nous avons aidé à construire”, a déclaré le secrétaire d’État américain Antony Blinken. “Et si la Chine la conteste d’une manière ou d’une autre, nous y résisterons.”

La Chine n’a pas encore condamné la guerre de quatre mois de la Russie contre l’Ukraine et a critiqué les sanctions imposées contre Moscou par les membres de l’OTAN.

Il y a un an, la Russie et la Chine ont prolongé un traité d’amitié promettant encore plus de “coopération stratégique” dans la défense de leurs intérêts communs. Cela a été suivi en novembre par un accord pour renforcer leurs liens militaires. Quelques semaines avant l’invasion russe de février, le dirigeant chinois Xi Jinping a accueilli son homologue russe Vladimir Poutine pour un sommet au cours duquel ils se sont engagés à un partenariat “sans limites”.

Les dirigeants occidentaux craignent que l’agression de la Russie en Ukraine n’encourage la Chine à s’affirmer davantage à l’égard de Taïwan. La Chine considère Taïwan comme une partie de son territoire sans droit à une reconnaissance indépendante en tant qu’État ou représentation sur la scène mondiale.

S’exprimant lors d’un événement à Madrid qui ne faisait pas partie du sommet de l’OTAN, la ministre britannique des Affaires étrangères Liz Truss a déclaré qu’à moins que la Chine ne soit contrôlée “il y a un risque réel qu’ils tirent la mauvaise idée qui se traduit par une erreur de calcul catastrophique telle que l’invasion de Taïwan”. faisant référence à l’île autonome que la Chine revendique comme une province.

Cependant, dans un mouvement interprété pour montrer qu’elle était quelque peu mal à l’aise face à la guerre en Ukraine, la Chine a voté pour s’abstenir dans une motion des Nations Unies demander à la Russie de cesser son attaque.

La Chine a considérablement accru sa portée diplomatique via les investissements étrangers, surtout en Asie centrale et en Afrique. Maintenant, il cherche à égaler cela avec une plus grande puissance militaire, en particulier dans la mer de Chine méridionale où il a construit des bases sur des îles contestées. La marine américaine a repoussé par mener des exercices dans ces eaux.

Le rassemblement des dirigeants mondiaux à Madrid, tant à l’intérieur du sommet de l’OTAN qu’en marge, comprenait de nombreux pays asiatiques.

C’était la première fois que les dirigeants du Japon, de la Corée du Sud, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande étaient invités à un sommet de l’OTAN. Ils ont participé à une session de l’OTAN sur les nouveaux défis mondiaux après avoir tenu une réunion parallèle en dehors du sommet. Et le président américain Joe Biden s’est assis avec les dirigeants du Japon et de la Corée du Sud.

Après ce qu’il a qualifié de rencontre « très réussie » avec les trois autres nations du Pacifique, le Premier ministre australien Anthony Albanese a appelé la Chine à dénoncer enfin les agressions de la Russie.

Plus tôt mercredi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré que les membres de l’OTAN avaient “créé des tensions et provoqué des conflits” en envoyant des navires de guerre et des avions dans des zones proches du continent asiatique et de la mer de Chine méridionale.

L’OTAN devrait “abandonner la mentalité de la guerre froide, le jeu à somme nulle et la pratique de créer des ennemis, et ne pas essayer de gâcher l’Asie et le monde entier après avoir perturbé l’Europe”, a déclaré Zhao.

Un avion de surveillance contrôlé par le membre de l’OTAN, le Canada, a récemment été intercepté par un chasseur chinois dans l’espace aérien international. Les responsables canadiens ont qualifié l’action du pilote chinois d’insouciante.

Pékin continue d’affirmer qu’il est neutre dans la guerre contre l’Ukraine et a accusé l’OTAN et les États-Unis d’avoir poussé la Russie à une action militaire.

“Les faits ont prouvé que les sanctions ne sont pas un moyen de sortir des conflits, et la poursuite de la livraison d’armes n’aidera pas à réaliser la paix”, a déclaré Zhao.

Les alliés de l’OTAN ont débattu avec acharnement sur la façon de cadrer leur approche envers la Chine. Des diplomates espagnols et français de haut niveau ont déclaré à l’Associated Press que leurs délégations insistaient pour que la Chine soit considérée comme un “défi” et non comme une “menace” comme la Russie.

Mais une chose était claire : ignorer la Chine n’était plus une option.

“Les défis auxquels nous sommes tous confrontés sont véritablement mondiaux”, a déclaré Stoltenberg aux alliés occidentaux. “L’équilibre international des pouvoirs est en train de changer et la concurrence stratégique est en augmentation.”