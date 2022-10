L’Otan organisera un exercice nucléaire malgré les avertissements russes

BRUXELLES — L’OTAN poursuivra la semaine prochaine des exercices nucléaires planifiés depuis longtemps malgré la montée des tensions autour de la guerre en Ukraine et l’insistance du président Vladimir Poutine sur le fait qu’il ne bluffe pas en utilisant tous les moyens disponibles pour défendre le territoire russe, a déclaré mardi le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg. .

L’exercice, baptisé “Steadfast Noon”, a lieu chaque année et dure généralement environ une semaine. Il s’agit d’avions de combat capables de transporter des ogives nucléaires mais n’implique aucune bombe réelle. Des avions à réaction conventionnels et des avions de surveillance et de ravitaillement en carburant y participent également régulièrement.