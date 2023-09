L’OTAN organisera les plus grands jeux de guerre depuis la guerre froide – FT

L’exercice Steadfast Defender en Allemagne, en Pologne et dans les pays baltes impliquera quelque 41 000 soldats, a rapporté le média.

L’OTAN s’apprête à organiser au début de l’année prochaine ses plus grands exercices militaires depuis la guerre froide, a rapporté lundi le Financial Times. Les exercices simuleront une potentielle invasion russe et visent à accroître la préparation du bloc à un tel scénario, selon l’article.

Baptisés Steadfast Defender, les exercices impliqueront environ 41 000 soldats, plus de 50 navires et entre 500 et 700 missions aériennes de combat, selon le rapport. Alors que les exercices sont conçus pour simuler un affrontement avec une coalition fictive nommée « Occasus », des responsables de l’OTAN ont déclaré au FT que les manœuvres sont « considéré comme un élément clé pour démontrer à Moscou que l’alliance est prête à se battre. »

Les exercices auront lieu en Allemagne, en Pologne et dans les États baltes en février et mars 2024 et impliqueront non seulement les membres du bloc militaire dirigé par les États-Unis, mais également la Suède, indique le rapport. La nation nordique a demandé à rejoindre l’OTAN l’année dernière, mais sa candidature est toujours dans les limbes en raison de la réticence de la Turquie et de la Hongrie à ratifier sa candidature en raison d’un certain nombre de griefs dans les relations bilatérales.

Le FT a également rapporté que cet exercice est considéré comme faisant partie d’une nouvelle stratégie de formation selon laquelle l’alliance organisera deux exercices de guerre majeurs par an au lieu d’un. L’exercice se concentrerait également sur les efforts de lutte contre le terrorisme en dehors des frontières du bloc.

En juin 2022, à la lumière du conflit ukrainien, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a annoncé que le bloc déploierait 300 000 soldats, qualifiant cette évolution de « « la plus grande refonte de notre défense et de notre dissuasion collectives depuis la guerre froide ».

Dans le même temps, les responsables russes ont déclaré à plusieurs reprises qu’ils percevaient le renforcement militaire de l’OTAN comme une menace, avertissant que de telles mesures entraîneraient une augmentation des tensions dans la région, justifiant ainsi des mesures de sécurité supplémentaires de la part de Moscou. La Russie a également mis en garde à plusieurs reprises le bloc contre une nouvelle expansion plus proche de ses frontières. Le président Vladimir Poutine a déclaré que l’une des principales raisons du conflit en Ukraine était le risque que Kiev rejoigne l’alliance.