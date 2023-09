Plus de 40 000 soldats participeront aux exercices prévus l’année prochaine, a déclaré le chef du Comité militaire de l’OTAN.

L’OTAN prévoit d’organiser un exercice militaire massif en 2024, a déclaré samedi le président du Comité militaire du bloc dirigé par les États-Unis, l’amiral Rob Bauer. Les exercices qui devraient impliquer plus de 40 000 soldats devraient devenir les plus importants depuis la guerre froide, a-t-il ajouté.

Le « défense collective » L’exercice baptisé Steadfast Defender doit avoir lieu en Allemagne, en Pologne et dans les trois États baltes – l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie – qui bordent la Russie, a déclaré Bauer. Le bloc dirigé par les États-Unis doit faire « beaucoup plus » soi-disant pour se protéger contre « les menaces actuelles, mais aussi contre les menaces reconstituées et les menaces potentielles futures », » a soutenu l’amiral.

Plus tôt cette semaine, le Financial Times a rapporté que les exercices de défense ferme impliqueraient plus de 50 navires et entre 500 et 700 missions aériennes de combat. L’exercice est conçu pour simuler un affrontement avec une coalition fictive nommée « Occasus », a-t-il indiqué, citant les responsables du bloc. Selon le journal, les exercices étaient prévus pour février 2024.

En juin, le bloc avait déjà organisé un exercice que les forces armées allemandes, qui dirigeaient les exercices, ont appelé le « le plus grand déploiement… de forces aériennes dans l’histoire de l’OTAN. » Baptisé Air Defender 23, l’exercice a impliqué 10 000 soldats de 25 pays ainsi que 250 avions et a été calqué sur un scénario d’assistance au titre de l’article 5 de l’OTAN.

Samedi, Bauer a déclaré que le bloc était sur le point d’entrer dans une « nouvelle ère de défense collective » il est censé se préparer au cours des « années. » L’amiral a encore fustigé le prétendu manque d’engagement des membres de l’OTAN envers ce qu’il appelle une base de sécurité solide.

Les capacités de production du bloc dirigé par les États-Unis étaient « être à la traîne, » les livraisons d’armes étaient retardées et les prix des équipements et des munitions étaient en hausse. « tirer dessus », a-t-il déclaré, citant d’autres chefs de la défense de l’OTAN et affirmant que « économies libérales » étaient « pas apte à créer les priorités dont on a si désespérément besoin à l’heure actuelle. »

« La stabilité à long terme doit prévaloir sur les profits à court terme », Bauer a maintenu, ajoutant que « la prévention de la guerre par… la dissuasion » devrait être un « événement pansociétal ».

L’amiral a également réaffirmé une fois de plus l’engagement de l’OTAN à fournir des armes à Kiev dans le cadre du conflit en cours avec la Russie. Le chef de la défense norvégienne, le général Eirik Kristoffersen, qui a accueilli à Oslo le sommet des chefs de la défense de l’OTAN en présence de Bauer, a également déclaré ouvertement que les forces ukrainiennes étaient « mener une bataille en notre nom à tous pour un ordre mondial fonctionnel et fondé sur des règles. » Le général norvégien accuse alors la Russie de « difficile » cet ordre « pendant des années. »

La Russie a déclaré à plusieurs reprises qu’elle percevait le renforcement militaire de l’OTAN comme une menace, avertissant que de telles mesures entraîneraient une augmentation des tensions dans la région, justifiant ainsi des mesures de sécurité supplémentaires de la part de Moscou. Il a également mis en garde à plusieurs reprises le bloc contre une nouvelle expansion vers l’est, plus près des frontières russes. Le président Vladimir Poutine a cité ces activités de l’OTAN comme l’une des principales raisons du conflit en Ukraine.