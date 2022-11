L’OTAN organise un concours de canons blindés en Lettonie

Riga, Lettonie –

Bien que les chars aient montré leurs limites dans la guerre en Ukraine, ils demeurent la pièce maîtresse du champ de bataille, a déclaré jeudi le capitaine Antonio Cornacchi des forces armées italiennes à La Presse canadienne.

Cornacchi est responsable de la compétition d’artillerie blindée impliquant des troupes de 13 pays de l’OTAN, dont le Canada, qui se déroule sur quatre jours à la base d’Adazi, située à environ 200 kilomètres de la frontière russe et à 45 minutes de route de Riga. , la capitale de la Lettonie, membre de l’OTAN.

Les exercices militaires – baptisés Iron Spear – impliquent le groupement tactique multinational de l’OTAN eFP Lettonie, qui sert à la fois de dissuasion et de bouclier en cas d’attaque.

Trente-quatre équipages de 13 armées de l’OTAN testent la force de frappe et la maniabilité des chars, alors qu’un débat fait rage sur la pertinence des véhicules blindés, suite aux revers subis par les unités de chars russes lors de l’invasion de l’Ukraine.

Cornacchi a déclaré que les chars sont “très compétitifs” lors d’exercices impliquant des tirs en mouvement ou à partir de positions fixes.

“L’infanterie légère est également importante pour notre armée, mais les chars restent au centre des préoccupations”, a déclaré Cornacchi, commandant d’une compagnie de combat italienne, dans une interview.

Jeudi, les équipages de l’OTAN se sont affrontés pour qui avait les tirs de chars les plus précis à travers un champ de quelques kilomètres carrés composé de monticules et de chemins. Les tirs de canons de chars de plus de 100 millimètres ont produit des explosions assourdissantes dans un bunker d’observation où un jury – composé d’Italiens et de représentants d’autres pays de l’OTAN – a jugé les exercices.

Le jury est là pour “tester de manière hautement professionnelle la capacité de chaque équipage”, a déclaré Cornacchi. Jusqu’à présent durant la compétition, a-t-il ajouté, les soldats estoniens, danois et canadiens “se portent très bien”. Mais il a dit qu’il y avait plus de compétition à faire.

“Ce n’est que la première étape, et nous verrons ce qui se passera.”

Des soldats britanniques et polonais ont manœuvré jeudi matin sur le périmètre et tiré des coups de feu, certains en se déplaçant et d’autres à partir de positions fixes. Des membres d’autres pays de l’OTAN regardaient leurs collègues depuis le toit du bunker, bravant le froid humide et mordant.

L’unité canadienne a fait concurrence à ses chars Leopard de fabrication allemande, un modèle que les Forces canadiennes ont utilisé pendant la guerre en Afghanistan.

Pendant ce temps, en Ukraine, les combats de chars sont courants, mais de nouvelles armes menacent la suprématie des chars sur le champ de bataille, notamment des drones et un arsenal de missiles antichars fournis par les alliés occidentaux de l’Ukraine. Parmi les armes figure le Javelin, devenu un symbole de la guerre d’Ukraine, un formidable missile antichar de fabrication américaine. Les javelots sont petits, faciles à utiliser et ils font des ravages sur les unités de chars russes.

L’armée ukrainienne a publié plusieurs vidéos de tourelles de chars russes explosant dans les airs comme des bouchons de bouteilles de champagne, de l’impact de Javelins et autres missiles antichars : Nlaw, Himars ou Carl Gustavs. Le Canada, pour sa part, a fait don de 100 M2 Carl Gustavs aux forces ukrainiennes.

Un peu plus de 100 ans après son invention, ce char lourd, coûteux et encombrant – très visible et parfois vulnérable sur le champ de bataille – joue toujours un rôle essentiel dans l’arsenal de défense de l’OTAN.



Patrice Bergeron est un journaliste québécois de La Presse canadienne. En plus de deux décennies d’expérience dans l’actualité politique et générale, il a été correspondant de guerre du CP en Afghanistan en 2009.