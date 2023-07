L’OTAN offre à l’Ukraine un chemin plus rapide vers l’adhésion alors que les critiques disent que le plan est trop vague

La maison47:47500 jours de guerre ont laissé l’Ukraine – et l’OTAN – à la croisée des chemins

Dans cette édition spéciale de The House, l’hôte invité Murray Brewster vous emmène dans un centre d’aide humanitaire à Kherson libéré, en Ukraine. Ensuite, deux députés ukrainiens exposent ce qu’ils espèrent voir des alliés de l’OTAN lors du sommet de la semaine prochaine. Ben Hodges, l’ancien commandant des forces de l’armée américaine en Europe, discute de l’état de la guerre en ce moment – et comment elle pourrait se terminer. De plus, Kerry Buck, ancienne ambassadrice du Canada auprès de l’OTAN, et Orysia Lutsevych, spécialiste de la Russie et de l’Eurasie à Chatham House au Royaume-Uni, discutent des enjeux importants avant la réunion de l’alliance en Lituanie.