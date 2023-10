L’OTAN obligée de faire le grand écart sur le soutien à Israël et à l’Ukraine – POLITICO

BRUXELLES — Les ministres de la Défense arrivant dans la capitale belge pour une réunion de l’OTAN qui débute mercredi s’attendaient à consacrer leur temps à soutenir l’Ukraine. Au lieu de cela, ils trouvent leurs séances d’information remplies d’une région largement oubliée au cours des deux dernières années : le Moyen-Orient.

Du Le nouveau soutien militaire de la Maison Blanche Qu’il s’agisse d’Israël, de réunions d’urgence dans les capitales européennes ou d’une réponse maladroite de l’UE à la crise, les alliés de l’OTAN sont aux prises avec un sentiment d’urgence renouvelé face au conflit israélo-palestinien. Les attaques surprises du Hamas contre Israël ce week-end ont conduit le gouvernement israélien à s’engager dans des représailles totales dans la bande de Gaza, avec un nombre record de 300 000 réservistes déjà enrôlés en 48 heures.

Le moment est un inconvénient pour les Ukrainiens, qui cherchent à galvaniser davantage le soutien des pays de l’OTAN lors de ce qui sera la première réunion des ministres de la Défense après le sommet des dirigeants de l’OTAN en juillet qui a vu des engagements renforcés en faveur de la sécurité et du soutien militaire de l’Ukraine.

Oleksandr Merezhko, président de la commission de politique étrangère du parlement ukrainien, a reconnu les « craintes » de ses compatriotes quant à la capacité de l’Occident à rester concentré sur l’invasion russe tout en traitant de la situation actuelle entre Israël et le Hamas.

« Je ne peux parler que pour moi-même. Oui, de telles craintes existent », a déclaré Merezhko à POLITICO. « Mais en même temps, je pense qu’en fin de compte, cela ne posera pas de problème, car les États-Unis sont un pays très puissant en termes économiques et militaires. »

Alors que le nouveau ministre ukrainien de la Défense, Rustem Umerov, devrait retenir l’attention pendant des heures, Israël devrait également être évoqué – du moins en marge.

« Je serais surpris si la situation au Moyen-Orient n’était pas évoquée lors de la réunion », a déclaré un diplomate de l’OTAN ayant requis l’anonymat pour s’exprimer librement. Un deuxième diplomate a déclaré qu’il s’attendait à un vif intérêt pour les propos du secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin.

Cet intérêt n’est pas inhabituel car Israël entretient un partenariat de longue date avec l’OTAN, a souligné un autre diplomate, il serait donc « naturel » que l’alliance s’inquiète de ses prochaines étapes.

Juste une semaine avant l’attaque du Hamas, l’amiral néerlandais Rob Bauer, président du Comité militaire de l’OTAN, visité Israël rencontrer le président Isaac Herzog et des responsables militaires. Bauer a également visité le Poste frontière de Gazaoù il a salué « l’expertise unique de l’armée israélienne dans les activités clandestines de lutte contre le terrorisme ».

Alors que la Maison Blanche affirme que les États-Unis peuvent gérer deux crises régionales en même temps, les sceptiques nationaux quant à l’aide à l’Ukraine se multiplient déjà.

« Israël est confronté à une menace existentielle. Tout financement destiné à l’Ukraine devrait être redirigé vers Israël immédiatement », a déclaré Josh Hawley, sénateur républicain allié de l’ancien président Donald Trump. dit sur les réseaux sociaux.

Engagements pour Kyiv

Les responsables américains tentent de dissiper les inquiétudes ukrainiennes, soulignant que les deux pays ont des besoins différents car ils sont confrontés à des menaces très différentes.

« Sur la question de savoir si le soutien américain à Israël pourrait se faire ou non au détriment du soutien américain à l’Ukraine, nous ne prévoyons pas de défis majeurs à cet égard », a déclaré mardi à la presse l’ambassadrice américaine auprès de l’OTAN, Julianne Smith. « Je soupçonne que les États-Unis seront capables de rester concentrés sur notre partenariat et leur engagement envers la sécurité d’Israël, tout en respectant nos engagements et notre promesse de continuer à soutenir l’Ukraine dans la défense de son territoire. »

Les attaques surprises du Hamas contre Israël ce week-end ont conduit le gouvernement israélien à s’engager dans des représailles totales dans la bande de Gaza | Eyad Baba/AFP via Getty Images

« Je pense que les alliés voudront sans aucun doute parler de ce qui s’est passé en Israël et exprimer leur solidarité. Nous avons vu tous les membres de l’alliance publier leurs propres déclarations nationales – en temps réel, presque au moment où l’attaque se déroulait. Et je soupçonne que fera partie de notre conversation », a déclaré Smith.

L’Ukraine reste toujours au centre des préoccupations de la réunion de l’OTAN de cette semaine.

Cela commence mercredi avec l’action menée par les États-Unis. Groupe de contact sur la défense en Ukraine, une réunion régulière des ministres de l’OTAN et de l’Ukraine pour discuter des armes à donner à l’Ukraine. Elle sera suivie de la réunion du Conseil OTAN-Ukraine, un format qui en est déjà à sa quatrième édition depuis sa création en juillet, lorsque le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a participé au sommet de l’OTAN en Lituanie.

« Je m’attends à ce que l’accent soit principalement mis sur la défense aérienne et les munitions, même si les Ukrainiens présenteront sans aucun doute diverses autres demandes », a déclaré Smith. « Il s’agit toujours d’une réunion organique au cours de laquelle les ministres se manifestent et proposent leur aide en temps réel. »

Peu avant la réunion de l’OTAN, Umerov, le ministre ukrainien de la Défense, a contacté son homologue néerlandais, Kajsa Ollongren, au sujet des « besoins urgents » de l’Ukraine en systèmes de défense aérienne, en missiles à longue portée et en artillerie. Les Pays-Bas ont également dirigé la formation des pilotes ukrainiens sur les avions de combat F-16.

C’est un signe que l’alliance peut jongler avec l’Ukraine et Israël, a déclaré Ollongren à POLITICO.

« Des scissions ? Non, mais je pense bien sûr qu’il y aura également une attention et une concentration sur Israël et sur la manière dont la situation évolue là-bas », a-t-elle déclaré. « Mais je pense que c’est très important, c’est une bonne chose que nous nous réunissions demain et après-demain. demain, pour souligner que le soutien à l’Ukraine n’est pas affecté. »

CORRECTION : Cet article a été mis à jour pour corriger l’orthographe du nom du ministre néerlandais de la Défense : il s’agit de Kajsa Ollongren.