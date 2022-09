L’OTAN n’est pas en guerre avec la Russie – haut responsable

Les livraisons d’armes à l’Ukraine ne constituent pas un cas de conflit militaire avec Moscou, a déclaré le haut responsable du bloc

L’OTAN ne fait pas la guerre à la Russie alors même qu’elle soutient l’Ukraine avec de grandes quantités d’armes pour l’aider dans sa lutte contre Moscou, a déclaré mardi le président du Comité militaire de l’OTAN, Robert Bauer.

Lors d’une interview avec le radiodiffuseur public estonien ERR, on a demandé à Bauer si les aides massives que l’Ukraine reçoit de l’OTAN signifient que l’alliance est “au moins partiellement» en guerre avec la Russie. Bauer, cependant, a rejeté l’idée.

“L’OTAN n’est pas en guerre avec la Russie. Je dois le dire très clairement», a-t-il dit, mais a ajouté que ce serait le cas si Moscou attaquait l’un des membres du bloc.

Bauer a déclaré que l’alliance essaie de faire en sorte que «aussi clair que possible” en Russie, “que nous défendrions chaque pouce du territoire de notre allié» dans un tel scénario.

“Alors [in case of an attack] il y aura un conflit entre la Russie et l’OTAN. Mais jusque-là, l’OTAN n’est pas en guerre avec la Russie», a-t-il souligné.

Selon Bauer, s’il appartient à Kiev de décider de la manière dont le conflit doit se terminer, l’un des principaux objectifs de l’OTAN devrait être de protéger la souveraineté de l’Ukraine. A court terme, l’objectif, selon lui, devrait être que les frontières redeviennent ce qu’elles étaient le 24 février, date à laquelle Moscou a lancé son offensive.

Depuis le début de l’opération militaire russe en Ukraine, les pays de l’OTAN ont fourni à l’Ukraine des quantités massives de matériel militaire ainsi qu’une aide financière. Le soutien de l’OTAN se poursuit depuis 2014, cependant, le bloc envoyant une aide et des équipements militaires pour se préparer à un tel conflit, a déclaré le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, en mars.

Moscou a exhorté à plusieurs reprises les États-Unis et les autres nations occidentales à cesser «pompage« L’Ukraine avec des armes et autres matériels militaires. Les hauts responsables russes insistent sur le fait que le soutien continu de Kiev ne fera que prolonger l’effusion de sang sans changer l’issue ultime du conflit.