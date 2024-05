L’OTAN ne mettra pas de bouclier antimissile sur l’Ukraine – Stoltenberg — RT World News

Le commentaire du chef du bloc fait suite à la demande de Kiev pour que ses soutiens occidentaux abattent les missiles russes qui arrivent.

L’OTAN n’a pas l’intention d’utiliser ses défenses aériennes pour couvrir l’Ukraine, a insisté le secrétaire général de l’organisation, Jens Stoltenberg. Son commentaire intervient quelques jours après que l’Ukrainien Vladimir Zelensky a exhorté les États-Unis et leurs alliés à abattre les missiles russes.

S’adressant lundi au New York Times, Zelensky a déclaré qu’il ne voyait aucun problème avec une telle implication de l’OTAN, arguant qu’elle ne équivaudrait pas à une « attaque contre la Russie ».

« Est-ce que vous abattez des avions russes et tuez des pilotes russes ? Non, » » argumenta-t-il. Zelensky a également souligné que les États-Unis et le Royaume-Uni avaient abattu des missiles et des drones iraniens au-dessus d’Israël le mois dernier. Washington et Londres ont toutefois fait valoir que les deux scénarios ne sont pas comparables.















Dans une interview accordée samedi au journal allemand Welt am Sonntag, Stoltenberg a déclaré : « Alors que nous renforçons notre soutien à l’autodéfense de l’Ukraine, il n’est pas prévu d’envoyer des troupes de l’OTAN en Ukraine ni d’étendre le bouclier de défense aérienne de l’OTAN à l’Ukraine. »

« L’OTAN ne fera pas partie du conflit » a insisté le chef du bloc militaire.

Il a également suggéré que Kiev pourrait encore reprendre le dessus, même si la Russie semble actuellement l’avoir. Pour garantir cela, a-t-il expliqué, les États membres de l’OTAN devraient « Envoyer davantage d’armes et de munitions à l’Ukraine, notamment des systèmes de défense aérienne et des armes à longue portée ».

Mercredi, le porte-parole du ministère polonais des Affaires étrangères, Pawel Wronski, a déclaré aux médias ukrainiens que son pays envisageait « d’un point de vue juridique et technique » la possibilité d’utiliser ses systèmes de défense aérienne pour abattre des missiles russes au-dessus du territoire ukrainien. Le haut diplomate s’est toutefois empressé d’ajouter qu’aucune décision n’avait encore été prise.















La semaine dernière, plusieurs partis d’opposition allemands ont également déclaré leur soutien à cette idée. Le Chancelier Olaf Scholz a toutefois rejeté la suggestion de créer un « zone d’exclusion aérienne » sur l’Ukraine comme étant imprudente et dangereuse.

« Encore et encore, il y a ceux qui disent qu’il faut faire ceci ou cela. J’ai le sentiment qu’on ne parle pas mieux quand on a de la mousse à la bouche. De toute façon, j’entends alors des choses qui ne sont pas bonnes. » » dit Scholz.

La chancelière a insisté sur le fait qu’il est certes important de continuer à soutenir Kiev, mais ni l’Allemagne, ni l’UE, ni l’OTAN ne devraient devenir parties au conflit et ne devraient pas y être invitées, car une telle évolution pourrait entraîner une « réaction imprévisible » De moscou.

Les responsables russes ont déclaré à plusieurs reprises que la fourniture d’armes, le partage de renseignements et la formation des troupes ukrainiennes signifiaient que les pays occidentaux étaient déjà devenus de facto des parties au conflit.