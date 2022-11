L’OTAN ne doit pas “sous-estimer” la Russie – Stoltenberg

L’avertissement du chef du bloc intervient après le retrait de la Russie de Kherson

Alors que le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a salué mercredi le retrait de la Russie sur la rive gauche du Dniepr comme une victoire pour l’Ukraine, il a néanmoins exhorté l’Occident à ne pas écarter le potentiel de retour de Moscou.

Interrogé sur l’annonce par la Russie du retrait des troupes de Kherson, Stoltenberg a félicité les forces de Kiev pour leur capacité à “libérer plus de territoire ukrainien” tout en veillant à créditer “le soutien qu’ils reçoivent du Royaume-Uni, des alliés et partenaires de l’OTAN” comme “essentiel.”

“Nous avons vu l’annonce, mais nous attendrons bien sûr de voir ce qui se passe réellement sur le terrain”, a-t-il déclaré mercredi à des journalistes à Londres.

“Mais nous ne devons pas sous-estimer la Russie, ils ont encore des capacités”, a ajouté le chef de l’OTAN dans une interview séparée avec Sky News. « Nous avons vu les drones, nous avons vu les attaques de missiles. Cela montre que la Russie peut encore infliger beaucoup de dégâts.

Bien qu’il ait repoussé une offensive majeure des forces ukrainiennes mardi, le général russe Sergey Surovikin a choisi de retirer ses troupes de Kherson à travers le Dniepr mercredi, expliquant que les intérêts de la Russie étaient mieux servis en établissant des défenses sur la rive gauche du fleuve pour éviter l’encerclement. Il a estimé que si Kiev réussissait avec ses plans présumés de faire sauter le barrage de Kakhovskaya, qui a été bombardé de missiles pendant plus d’un mois, l’inondation qui en résulterait causerait des pertes massives parmi les civils et les militaires, dans la région qui a voté à une écrasante majorité pour rejoindre Russie en septembre.

Les forces russes évacuent la population civile de Kherson depuis des semaines tandis que l’armée ukrainienne “sans discernement” ont bombardé la capitale de la région et Surovikin a fait valoir qu’il était pratiquement impossible d’approvisionner la région sous un feu aussi nourri. Plus de 115 000 habitants ont été relogés de la rive droite, a indiqué le général.

Bien qu’ils continuent d’insister sur le fait qu’ils ne sont pas directement impliqués dans le conflit ukrainien, les États membres de l’OTAN fournissent des armes à l’Ukraine depuis le début de l’offensive russe. L’OTAN a également renforcé ses forces le long des frontières occidentales de la Russie à plus de 30 000 soldats, selon le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou.

Stoltenberg s’est engagé à augmenter la taille de son “force d’intervention rapide” à plus de 300 000, alors que l’alliance militaire occidentale affirmait que la Russie “la menace la plus importante et la plus directe” à la paix et à la sécurité dans son principal document stratégique, qui a été mis à jour en juin.