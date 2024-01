L’OTAN mobilise-t-elle 90 000 soldats pour la guerre contre la Russie ? Ce qu’il faut savoir

L’OTAN a annoncé jeudi le lancement la semaine prochaine de son plus grand exercice militaire depuis plus de 35 ans. Environ 90 000 militaires participeront à ce qu’un responsable de l’alliance a appelé « un scénario de conflit émergent simulé ».

Cet exercice a donné lieu à des spéculations de la part de certains utilisateurs des médias sociaux selon lesquelles l’OTAN pourrait ouvrir la voie à un conflit potentiel avec la Russie à l’avenir. S’exprimant sur le théoricien du complot Alex Jones Guerres d’informations podcast, le militant conservateur Jack Posobiec a déclaré que la formulation de l’OTAN concernant « un scénario de conflit émergent simulé contre un adversaire quasi-égal » était « un discours interinstitutionnel car il s’agira d’un jeu de guerre avec la Russie ».

Bien que la Russie n’ait pas été nommée dans l’annonce, Reuters a rapporté qu’un document de l’alliance identifiait la Russie « comme la menace la plus importante et la plus directe pour la sécurité des membres de l’OTAN ».

Le général de l’armée américaine Christopher Cavoli, commandant suprême des forces alliées en Europe pour l’alliance, a parlé de l’opération baptisée “Steadfast Defender 2024” lors d’une conférence de presse. Il a indiqué qu’environ 90 000 soldats se joindraient à l’opération qui débutera la semaine prochaine et se poursuivra jusqu’en mai.

Des troupes conduisent des véhicules blindés lors d’un exercice militaire conjoint de l’OTAN sur le terrain militaire de Novo Selo, dans le nord-ouest de la Bulgarie, le 26 septembre 2023. Jeudi, l’OTAN a annoncé qu’elle organiserait bientôt un grand exercice militaire impliquant 90 000 soldats.

L’OTAN n’a identifié aucune menace spécifique qui aurait motivé l’exercice et n’a fourni aucune indication sur une quelconque manœuvre militaire imminente de la Russie contre le bloc. Reuters a noté que la Pologne, qui partage une frontière avec la Russie, serait le site d’une partie de l’exercice, tandis que d’autres lieux d’exercices seraient les États baltes qui sont « les plus menacés par une éventuelle attaque russe », ainsi que l’Allemagne, la Norvège et la Russie. Roumanie.

L’amiral néerlandais Rob Bauer, président du Comité militaire de l’OTAN, a déclaré que les 90 000 soldats représentent « un nombre record de troupes que nous pouvons mobiliser et mener un exercice de cette taille, à travers l’alliance, à travers l’océan, des États-Unis à l’Europe ». “

Ce nombre de soldats est également le plus important utilisé pour un exercice militaire de l’OTAN depuis la guerre froide, lorsque 125 000 soldats ont participé à un exercice appelé “Reforger” en 1988.

Outre le personnel, l’OTAN utilisera plus de 50 navires, plus de 80 avions de combat, hélicoptères et drones, ainsi que 1 100 véhicules de combat, dont 133 chars.

“Pour la première fois depuis 30 ans, nous disposons d’une stratégie de dissuasion et de défense de la zone euro-atlantique et nous avons les plans pour rendre l’Alliance apte à répondre aux objectifs de la défense territoriale collective”, a déclaré Cavoli. “Nous sommes actuellement en train de rendre nos plans exécutables. Cela signifie nous assurer que nous disposons des engagements de force, des dispositions de commandement et de contrôle, et de l’habilitation dont nos plans ont besoin.”

Il a ajouté : « Steadfast Defender 2024 sera une démonstration claire de notre unité, de notre force et de notre détermination à nous protéger les uns les autres, nos valeurs et l’ordre international fondé sur des règles. »