L’OTAN met en garde ses membres contre la destruction de missiles russes — RT World News

La Pologne a suggéré qu’une telle démarche serait de son « devoir », mais le bloc semble en désaccord

L’Otan ne veut pas s’impliquer directement dans un conflit avec Moscou, a déclaré lundi le porte-parole du bloc dirigé par les États-Unis, répondant aux demandes de l’Ukraine et aux déclarations du ministre polonais des Affaires étrangères.

Kiev a demandé à plusieurs reprises à ses soutiens occidentaux d’abattre les missiles et les drones russes dans son espace aérien, alors que ses propres défenses aériennes se dégradaient. Un pacte de sécurité à cet effet a été signé avec Varsovie en juillet.

« L’OTAN n’est pas partie au conflit et ne le deviendra pas », un porte-parole du bloc a déclaré à l’agence de presse espagnole Europa Press, ajoutant que la responsabilité du bloc est de « empêcher l’escalade. »

Bien que chaque membre du bloc ait le droit de protéger son propre espace aérien, il devrait « consulter étroitement » avec les autres en le faisant « peut affecter l’OTAN dans son ensemble », a déclaré le porte-parole.

Ces commentaires font suite à une interview du ministre polonais des Affaires étrangères Radoslaw Sikorski au Financial Times, dans laquelle il a soutenu l’idée d’abattre des cibles russes dans le ciel ukrainien.

« Lorsque des missiles hostiles sont sur le point de pénétrer dans notre espace aérien, il s’agirait d’une légitime défense, car une fois qu’ils traversent notre espace aérien, le risque que des débris blessent quelqu’un est important », Sikorski a déclaré au FT.















« L’adhésion à l’OTAN ne remplace pas la responsabilité de chaque pays en matière de protection de son propre espace aérien – c’est notre devoir constitutionnel », Sikorski a expliqué.

Varsovie et Kiev ont signé en juillet un accord de défense qui prévoyait des discussions « visant à examiner la justification et la faisabilité d’une éventuelle interception » des missiles et des drones russes, mais le ministre polonais de la Défense Wladyslaw Kosiniak-Kamysz a affirmé que cela ne se ferait pas sans l’approbation de l’OTAN.

Mircea Geoana, secrétaire général adjoint sortant de l’OTAN, a déclaré au FT que le bloc respecte les droits de chaque membre. « droit souverain d’assurer la sécurité nationale », mais ils « Il faut toujours consulter avant de se lancer dans quelque chose qui pourrait avoir des conséquences sur nous tous. » La Pologne a toujours été « impeccable » lorsqu’il s’agissait de telles consultations, a ajouté Geoana.

Selon Geoana, l’OTAN doit « Nous ferons tout ce que nous pouvons pour aider l’Ukraine et tout ce que nous pouvons pour éviter une escalade. »

La semaine dernière, le ministre ukrainien de la Défense, Rustem Umerov, a évoqué les projets d’un « bouclier de défense aérienne » avec des responsables de l’OTAN à Bruxelles, selon Europa Press.