Nouvelles





Une guerre totale avec la Russie pourrait se développer dans les 20 prochaines années, a prévenu un haut responsable de l’OTAN alors que le bloc se prépare à ses plus grands exercices militaires depuis des décennies.

“Nous devons comprendre que nous ne sommes pas en paix”, a déclaré l’amiral néerlandais Rob Bauer, président du comité militaire de l’OTAN, aux journalistes après une réunion des chefs de la défense de l’alliance à Bruxelles.

« Et c’est pourquoi nous [NATO forces] se préparent à un conflit avec la Russie », a-t-il déclaré.

Cet avertissement intervient avant le début la semaine prochaine d’exercices militaires – impliquant environ 90 000 soldats et durant des mois – visant à prouver que l’alliance est capable de défendre son territoire jusqu’à sa frontière avec la Russie.

Bauer a également déclaré qu’un grand nombre de civils devraient également être mobilisés en cas de guerre, et a soutenu que les gouvernements de l’alliance doivent commencer à planifier une mobilisation aussi massive.

“Cela commence là – la prise de conscience que tout n’est pas planifiable et que tout ne se passera pas comme prévu dans les 20 prochaines années”, a-t-il déclaré.

L’amiral Rob Bauer, président du comité militaire de l’OTAN, a mis en garde contre une possible guerre avec la Russie dans les 20 prochaines années. Anadolu via Getty Images

D’autres ont déclaré qu’une attaque pourrait être encore plus imminente, le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius avertissant que le président russe Vladimir Poutine pourrait attaquer les pays de l’OTAN dans moins d’une décennie. a déclaré au média allemand Der Tagesspiegel.

Des documents militaires allemands récemment divulgués imaginent même un scénario dans lequel la Russie lancerait une attaque massive au printemps 2024 pour profiter du déclin du soutien occidental à l’Ukraine, bien qu’un responsable allemand ait qualifié le scénario d’« extrêmement improbable ». selon Business Insider.

Le ministre lituanien des Affaires étrangères, Gabrielius Landsbergis, a également appelé l’Europe à accélérer les préparatifs en vue d’une telle attaque.

“Il est possible que la Russie ne soit pas contenue en Ukraine”, a déclaré Landsbergis, avertissant : “Il n’y a aucun scénario dans lequel si l’Ukraine ne gagne pas, cela pourrait bien se terminer pour l’Europe.”

Quelque 90 000 soldats de l’OTAN devraient entamer le plus grand exercice militaire du bloc depuis la guerre froide. Getty Images

Lui et d’autres hauts responsables de l’OTAN sont de plus en plus préoccupés par le retard de leurs gouvernements et des fabricants d’armes privés dans la préparation d’une attaque, alors que les stocks d’armes et de munitions continuent de diminuer à cause du conflit en Ukraine.

Pendant ce temps, la Russie a triplé ses dépenses militaires pour les porter à 40 % de l’ensemble du budget national et accélère son industrie manufacturière.

Le pays a également rejeté une proposition américaine visant à rouvrir un dialogue sur le contrôle des armements, les responsables affirmant que les États-Unis cherchent simplement une défaite stratégique de la Russie en Ukraine, alors que le traité New Start – qui limite les armes nucléaires à longue portée des États-Unis et de la Russie – est sur le point de le faire. expire en février 2026, le Rapporte le Wall Street Journal.

Sergent d’état-major Agustín Montañez

Poutine a nié les affirmations selon lesquelles la Russie pourrait entrer en guerre contre l’OTAN, les qualifiant de « complètement absurdes ». PA

“Nous devons être plus prêts sur l’ensemble du spectre”, a déclaré Bauer dans ses remarques jeudi.

« Il faut avoir un système en place pour trouver plus de personnel en cas de guerre, qu’elle éclate ou non. Ensuite, vous parlez de mobilisation, de réservistes ou de conscription.

“Il faut pouvoir s’appuyer sur une base industrielle capable de produire des armes et des munitions suffisamment rapidement pour pouvoir poursuivre un conflit si on y participe.”

En décembre, Poutine a nié les affirmations du président Biden selon lesquelles la Russie pourrait entrer en guerre contre l’OTAN, les qualifiant de « complètement absurdes ».

Pourtant, quelque 90 000 soldats de l’OTAN devraient entamer le plus grand exercice militaire du bloc depuis la guerre froide.

L’opération, baptisée Steadfast Defender, est spécifiquement conçue pour préparer l’alliance à une invasion russe.











Charger plus…









#isDisplay

/isDisplay#isAniviewVideo



/isAniviewVideo#isSRVideo



/isSRVideo