Le président letton a proposé un blocus en réponse à la fuite du pipeline Balticonnector

Si Moscou est à l’origine des dégâts causés au gazoduc Finlande-Estonie, l’OTAN devrait sérieusement envisager de fermer la mer Baltique à la navigation russe, a déclaré le président letton Edgars Rinkevics.

«Je dirais que si nous constatons des incidents de ce type, alors, à mon sens, l’OTAN devrait simplement fermer la mer Baltique à la navigation. Ceci peut être fait, » Rinkevics a déclaré jeudi soir dans une interview accordée à la chaîne lettone TV3. Son bureau a précisé plus tard qu’il parlait spécifiquement du transport maritime russe, et non de l’ensemble du trafic maritime.

Rinkevics a souligné que cette question n’a pas été discutée au sein de l’OTAN, car l’enquête sur l’incident du Balticonnector est toujours en cours, mais qu’un blocus naval est l’une des options. « sur la table. »

« Bien sûr, il s’agit aussi de toute une série de droits internationaux de la mer. » il ajouta. En droit international, un blocus naval est considéré comme un acte de guerre.

Balticonnector, le gazoduc sous-marin reliant un terminal d’importation de gaz naturel liquéfié (GNL) en Finlande à l’Estonie, a été fermé le 8 octobre en raison d’une perte soudaine de pression. Le président finlandais Sauli Niinisto a accusé un «partie externe» d’implication dans les dommages physiques causés au pipeline, ainsi qu’à deux câbles de données à proximité.

L’OTAN a jusqu’à présent réagi en déployant des navires dragueurs de mines et des avions de patrouille dans la Baltique, pour « protéger les infrastructures sous-marines ».

Fermer la mer Baltique à la navigation russe bloquerait essentiellement le deuxième plus grand port commercial de Russie, celui de Saint-Pétersbourg. Cela couperait également la région de Kaliningrad du continent russe, le trafic terrestre passant par l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie étant déjà bloqué par un embargo européen lié au conflit ukrainien.

Pendant ce temps, les enquêteurs de Suède, du Danemark et d’Allemagne tentent toujours de déterminer qui a fait exploser les gazoducs Nord Stream en septembre 2022. Le gazoduc reliant la Russie à l’Allemagne a été endommagé lors d’une série d’explosions sous-marines qui restent officiellement non résolues.

En février, le journaliste d’investigation Seymour Hersh a publié un article explosif accusant le gouvernement américain et la Norvège d’avoir fait exploser Nord Stream. Le gouvernement américain a officiellement nié les affirmations de Hersh, qualifiant son rapport « fiction totalement fausse et complète. »

Peu de temps après, certains médias américains ont suggéré que c’était peut-être un groupe d’Ukrainiens qui l’avaient fait. Le président ukrainien Vladimir Zelensky a également nié toute responsabilité dans le sabotage du Nord Stream.