L’Otan lance un avertissement au Kosovo

Le message de « désescalade » est venu deux jours après que des groupes serbes auraient refusé d’accepter des maires nouvellement élus

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a demandé à la province séparatiste du Kosovo d’éviter toute provocation délibérée dans un contexte de tensions croissantes avec la Serbie. Il a émis l’avertissement via tweet dimanche.

« Pristina doit désamorcer et ne pas prendre de mesures unilatérales et déstabilisatrices », Stoltenberg a écrit, décrivant un « Dialogue mené par l’UE » entre Pristina et Belgrade comme « le seul chemin vers la paix et la normalisation. »

La Force de l’OTAN au Kosovo, la mission de maintien de la paix du bloc stationnée sur le territoire depuis 1999, serait « continuer à assurer un environnement sûr et sécurisé, » il a dit.

La déclaration de Stoltenberg fait suite à un week-end d’affrontements violents entre la police et des manifestants de souche serbe dans quatre municipalités du nord du Kosovo. Trois des maires nouvellement élus des quatre villes ont été escortés par la police dans leurs bureaux vendredi, provoquant l’indignation des manifestants, qui auraient bombardé les officiers avec des pierres. La police a alors déployé des gaz lacrymogènes et des canons à eau contre la foule.

La situation serait restée tendue dimanche, la police maintenant une présence visible avec des voitures blindées devant les bureaux des maires.

Les Serbes sont venus en force pour protester contre l’installation des quatre nouveaux élus après avoir boycotté les élections d’avril, qu’ils considéraient comme une prise de pouvoir illégitime visant à réduire leur influence dans la région. Avec moins de 4% des habitants de la région qui ont voté, les gagnants, tous des Albanais de souche, ont été rejetés par les habitants, qui disent qu’ils ne travailleront pas avec eux.

Les forces armées serbes sont en état d’alerte depuis les violences de vendredi, le ministre de la Défense du pays, Milos Vucevic, ayant ordonné la « mouvement urgent » des troupes à la frontière avec le Kosovo, affirmant que la sécurité des Serbes de souche au Kosovo était menacée en raison des actions du Premier ministre albanais de souche autoproclamé, Albin Kurti.

Le Kosovo a déclaré unilatéralement son indépendance en 2008 avec le soutien des États-Unis et de plusieurs de ses alliés de l’OTAN. Alors que l’UE a maintenu la pression sur Belgrade pour qu’elle reconnaisse la région séparatiste en tant qu’État indépendant et normalise ses relations avec elle, le Kosovo n’est pas reconnu par la plupart des nations du monde, y compris la Russie et la Chine.