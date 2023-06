L’OTAN a lancé aujourd’hui ses plus grands jeux de guerre aérienne jamais organisés dans une « démonstration de force » à Vladimir Poutine.

L’exercice baptisé Air Defender 23 impliquera un nombre sans précédent de 250 avions et 10 000 militaires de 25 pays de l’OTAN et partenaires, dont le Japon et la Suède.

Les premiers vols ont débuté en fin de matinée sur les bases aériennes de Wunstorf, Jagel et Lechfeld, a déclaré un porte-parole de la Luftwaffe.

L’ambassadrice américaine en Allemagne, Amy Gutmann, a déclaré que l’exercice montrerait « sans l’ombre d’un doute l’agilité et la rapidité de notre force alliée ».

Elle a déclaré que l’énorme démonstration de force visait à envoyer un message aux pays, y compris la Russie.

« Je serais assez surprise si un dirigeant mondial ne prenait pas note de ce que cela montre en termes d’esprit de cette alliance, ce qui signifie la force de cette alliance, et cela inclut M. Poutine », a-t-elle déclaré.

« En nous synchronisant ensemble, nous multiplions notre force. »

Le lieutenant-général Ingo Gerhartz de la Luftwaffe allemande Gerhartz a insisté sur le fait qu’Air Defender n’était « visé contre personne ».

Il a déclaré qu’ils n’enverraient « aucun vol, par exemple, en direction de Kaliningrad » – l’enclave russe bordant la Pologne et la Lituanie.

« Le message important que nous envoyons est que nous pouvons nous défendre », a-t-il déclaré.

« Nous sommes une alliance défensive et c’est ainsi que cet exercice est prévu. »

Le général Michael Loh, directeur de l’US Air National Guard, a déclaré que les fonctions de l’Otan étaient à un « point d’inflexion ».

« Beaucoup de choses ont changé dans le paysage stratégique à travers le monde, en particulier ici en Europe », a-t-il déclaré.

L’exercice visera à « compléter la présence permanente des États-Unis en Europe » ainsi qu’à fournir une formation « à une plus grande échelle que ce qui était habituellement accompli sur le continent ».

Il a dit que de nombreux pilotes travaillaient ensemble pour la première fois.

« Il s’agit de favoriser les anciennes relations que nous avons, mais aussi d’en créer de nouvelles avec cette jeune génération d’aviateurs », a-t-il déclaré.

« Et donc, il s’agit maintenant d’établir ce que signifie affronter une grande puissance dans une compétition de grande puissance. »

Interrogé sur les perturbations potentielles des vols pendant l’exercice jusqu’au 23 juin, Gerhartz a déclaré qu’ils feraient « tout ce qui est en notre pouvoir » pour limiter les retards ou les annulations.

