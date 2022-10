L’Otan lance des exercices nucléaires

“Steadfast Noon” verra le déploiement de bombardiers américains B-52 en Europe, sans intention d’utiliser des armes réelles

Les exercices de l’OTAN visant à améliorer les capacités de dissuasion de l’alliance et impliquant des jets stratégiques pouvant transporter des armes nucléaires débuteront lundi, dans un contexte de tensions accrues avec la Russie à propos du conflit ukrainien.

Les exercices – Steadfast Noon – dureront jusqu’au 30 octobre et se dérouleront au-dessus de la Belgique, de la mer du Nord et du Royaume-Uni. L’OTAN a décrit les exercices comme «routine” et “non lié à des événements mondiaux actuels», tout en insistant sur le fait qu’aucune arme réelle ne sera utilisée.

Au total, 14 pays et 60 avions de différents types participeront à Steadfast Noon. Les avions comprennent des avions de chasse à la pointe de la technologie, des avions de surveillance et des avions ravitailleurs, ainsi que des bombardiers stratégiques à capacité nucléaire américains B-52, qui arriveront en Europe depuis la base aérienne de Minot dans le Dakota du Nord.

“Cet exercice permet de s’assurer que la dissuasion nucléaire de l’alliance reste sûre, sécurisée et efficace», a noté la porte-parole de l’OTAN, Oana Lungescu.

Lire la suite L’Otan se prépare à des exercices nucléaires

Jeudi, l’organisation militante de la Coalition belge contre les armes nucléaires a exhorté le bloc militaire à annuler les exercices, soulignant que «au milieu de fortes tensions nucléaires avec la Russie, il est irresponsable» pour s’adonner à ces activités.

Jeudi, commentant les exercices, le coordinateur du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a déclaré que Steadfast Noon avait été planifié bien avant le début de la campagne militaire russe en Ukraine fin février. Il a ajouté que les exercices auront lieu à plus de 1 000 km des frontières russes.

Kirby a poursuivi en disant que les États-Unis s’attendent à ce que la Russie mène son propre exercice nucléaire stratégique annuel dans un proche avenir. “Nous anticipons la [Russians’] l’exercice durera plusieurs jours“, a-t-il déclaré, ajoutant que Washington pense qu’il inclura des actions”dans les limites normales», comme le déploiement d’actifs stratégiques. Cependant, Moscou n’a pas encore annoncé d’exercices de ce type.