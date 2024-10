L’OTAN a lancé des exercices nucléaires en Europe occidentale dans un contexte de fortes tensions avec la Russie à propos du conflit ukrainien. L’exercice annuel « Steadfast Noon » a débuté lundi et implique treize membres du bloc militaire dirigé par les États-Unis.

Les forces de l’OTAN s’entraînent au déploiement des armes nucléaires américaines, que Washington a installées dans le cadre de l’accord de partage nucléaire du bloc.

L’exercice de cette année implique 2 000 militaires provenant de huit bases aériennes et plus de 60 avions, dont des avions de combat à capacité nucléaire, des bombardiers, des chasseurs d’escorte, des ravitailleurs volants et des avions de guerre électronique, selon le bloc. Les vols seront principalement effectués au-dessus de la Belgique et des Pays-Bas, qui accueillent les exercices nucléaires, mais également dans l’espace aérien du Danemark, du Royaume-Uni et de la mer du Nord. L’OTAN a souligné qu’aucune arme réelle n’était utilisée au cours de cet exercice de deux semaines.

« Dans un monde incertain, il est essentiel que nous testions notre défense et que nous renforcions notre défense afin que nos adversaires sachent que l’OTAN est prête et capable de répondre à toute menace. » Le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, qui a pris ses fonctions le 1er octobre, l’a déclaré aux journalistes à Londres la semaine dernière.















Cet été, la Russie et son allié militaire la Biélorussie ont mené leur propre exercice nucléaire conjoint. Les responsables de Moscou ont présenté ces manœuvres comme une réponse à la rhétorique occidentale de plus en plus hostile. La décision de stationner certaines armes nucléaires russes sur le sol biélorusse a été annoncée pour la première fois l’année dernière et reflète directement le modèle des mécanismes de dissuasion conjoints de l’OTAN.

Le mois dernier, le président russe Vladimir Poutine a annoncé son intention d’apporter des changements majeurs à la doctrine nucléaire de Moscou. Les amendements proposés permettront aux dirigeants russes de considérer une attaque par une nation non nucléaire soutenue par une nation nucléaire comme une menace commune lorsqu’ils décideront de riposter avec des armes nucléaires.

Les États-Unis et leurs alliés ont accusé Moscou de recourir à « chantage nucléaire » en faisant des déclarations sur son arsenal, tandis que Rutte a suggéré que les membres de l’OTAN ne devraient pas discuter des capacités nucléaires de la Russie.

Moscou considère le conflit ukrainien comme une guerre par procuration menée par l’Occident contre la Russie, dans laquelle les troupes ukrainiennes servent de « chair à canon ». Les responsables russes ont averti que l’implication croissante de l’Occident dans les hostilités pourrait aboutir à une confrontation directe.