L’OTAN lance des avions de chasse pour intercepter les avions de combat russes volant près de la Pologne alors que les craintes grandissent d’un nouvel assaut contre l’Ukraine

Des avions de chasse ont été dépêchés par l’OTAN pour intercepter trois avions militaires russes dans des scènes dramatiques près de la frontière polonaise.

Les F-35 néerlandais ont décollé après que plusieurs avions russes ont été aperçus près de l’enclave de Kaliningrad qui borde la Pologne et la Lituanie.

Des avions de chasse F-35 de l’OTAN ont été dépêchés pour intercepter des avions de combat russes

Dans un communiqué, le ministère néerlandais de la Défense a déclaré: “L’avion alors inconnu s’est approché de la zone de responsabilité polonaise de l’OTAN depuis Kaliningrad.

« Après identification, il s’est avéré qu’il s’agissait de trois avions : un IL-20M Coot-A russe qui était escorté par deux Su-27 Flankers.

“Les F-35 néerlandais ont escorté la formation à distance et ont remis l’escorte aux partenaires de l’OTAN.”

Il-20M Coot-A est le nom de rapport de l’OTAN pour l’avion de reconnaissance russe Ilyushin Il-20M tandis que les Su-27 Flankers sont le nom de rapport de l’OTAN pour l’avion de chasse Sukhoi Su-28.

Actuellement, quelque huit F-35 néerlandais sont stationnés en Pologne jusqu’à fin mars.

Cela survient au milieu des craintes que Vladimir Poutine se prépare à une nouvelle offensive massive dans les semaines à venir pour coïncider avec le premier anniversaire de la guerre le 24 février.

L’Ukraine surveille le renforcement militaire alors qu’elle continue de demander le soutien de l’Occident – y compris lors de la visite de Volodymyr Zelensky la semaine dernière à Londres.

Zelensky a salué le soutien du Royaume-Uni, mais a averti que cela pourrait ne pas suffire et a appelé à des avions de chasse modernes.

On craint que le nouvel assaut ne soit “beaucoup plus important” que la première vague qui a déferlé sur le pays en direction de Kiev il y a presque exactement un an.

La Russie aurait massé 1 800 chars, 3 950 véhicules blindés, 400 avions de chasse et 300 hélicoptères pour l’attaque, selon un responsable ukrainien.