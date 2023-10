L’OTAN lâche des drones sous-marins au large des côtes européennes pour tenter de « dissuader » Vladimir Poutine | Monde | Nouvelles

L’OTAN teste des drones maritimes très sophistiqués au large des côtes européennes dans le but de dissuader la Russie et d’autres agresseurs potentiels de lancer des attaques sous-marines.

Quatorze membres de l’alliance, ainsi que la Suède, mènent des exercices conjoints pendant 12 jours au large du Portugal pour tester des drones sous-marins capables de déployer en temps réel un « signal de dissuasion à l’ennemi, qu’il s’agisse de la Russie ou de quelqu’un d’autre ». , a déclaré le lieutenant-général Hans-Werner Wiermann, chef de la cellule de l’OTAN chargée de la protection des infrastructures sous-marines, selon un rapport. Bloomberg rapport.

Les exercices, baptisés Dynamic Messenger 23 et Robotic Experimentation and Prototyping with Maritime Unmanned Systems (REPMUS 23), rassembleront 2 000 civils parmi le personnel militaire dans le but explicite d’intégrer les systèmes maritimes sans pilote dans les opérations de l’alliance et de tester les nouvelles technologies actuellement en cours de développement. .

L’impulsion derrière cet exercice conjoint a été les explosions qui ont secoué les gazoducs Nord Stream 1 et 2 dans la mer Baltique l’année dernière.