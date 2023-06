L’OTAN intensifie la pression sur la Turquie pour qu’elle abandonne ses objections et autorise la Suède à rejoindre l’organisation militaire

L’OTAN a intensifié jeudi la pression sur la Turquie, pays membre, pour qu’elle abandonne ses objections à l’adhésion de la Suède alors que l’organisation militaire cherche à régler la question d’ici la réunion du président américain Joe Biden et de ses homologues le mois prochain.

L’alliance de 31 membres cherche également à renforcer le statut de non-membre de l’Ukraine au sein de l’OTAN et à préparer un cadre pour les engagements de sécurité qu’elle pourra offrir une fois la guerre avec la Russie terminée.

Le secrétaire général Jens Stoltenberg a déclaré que l’OTAN souhaitait intégrer la Suède au moment où les dirigeants alliés se réuniront en Lituanie les 11 et 12 juillet. Les alliés espèrent également faire des progrès sur le financement à long terme et le plan de sécurité pour l’Ukraine lors du même événement, a déclaré Stoltenberg.

Il a déclaré que les alliés continuaient de convenir que l’Ukraine deviendrait un jour membre de l’OTAN, mais qu’entre-temps, l’alliance devrait lui fournir des engagements en matière de sécurité et de nouveaux financements substantiels.

« Notre objectif aujourd’hui était de savoir comment nous pouvons rapprocher l’Ukraine de l’OTAN, là où elle appartient », a-t-il déclaré. La plupart des alliés de l’OTAN conviennent que l’Ukraine ne rejoindra pas tant qu’elle restera en guerre.

LA CHINE ALIMENTE LE SENTIMENT ANTI-OTAN AUX CÔTÉS DE LA RUSSIE EN SOUTIEN AUX COMBATS ETHNIQUES SERBES AU KOSOVO

« Personne ne sait quand la guerre se terminera, mais nous devons nous assurer que lorsqu’elle le fera, nous aurons mis en place des arrangements crédibles pour garantir la sécurité de l’Ukraine à l’avenir et briser le cycle d’agression de la Russie », a déclaré Stoltenberg.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré que les alliés « se concentraient sur l’aide à l’Ukraine pour renforcer sa capacité de sécurité à moyen et long terme afin que si et quand l’agression actuelle se résorbe, l’Ukraine ait la pleine capacité de dissuader une agression future ».

« L’OTAN a un rôle à jouer à cet égard en termes de travail qu’elle peut faire pour amener l’Ukraine aux normes de l’OTAN », a-t-il déclaré. Il n’a pas précisé.

Craignant d’être la cible de Moscou après l’invasion de l’Ukraine par la Russie l’année dernière, la Suède et la Finlande ont abandonné leurs positions traditionnelles de non-alignement militaire pour chercher protection sous le parapluie de sécurité de l’OTAN. La Finlande est devenue le 31e pays membre de l’OTAN en avril.

L’OTAN doit accepter à l’unanimité l’adhésion des pays. Le gouvernement turc accuse la Suède d’être trop indulgente envers les organisations terroristes et les menaces à la sécurité, y compris les groupes militants kurdes et les personnes associées à une tentative de coup d’État en 2016.

LA POLICE DU KOSOVO ET LES ASSISTANTS DE LA PACITÉ DE L’OTAN AFFRONTENT LES MANIFESTANTS SERBES ALORS QUE LES TENSIONS DANS LA RÉGION S’AGRANDISSENT

La Hongrie a également retardé son approbation, mais les raisons n’ont pas été rendues publiques.

Stoltenberg a déclaré qu’il se rendrait à Ankara « dans un proche avenir pour continuer à discuter de la manière dont nous pouvons assurer l’adhésion la plus rapide possible de la Suède ».

Un diplomate de l’OTAN a déclaré que Stoltenberg et le président Recep Tayyip Erdogan pourraient se rencontrer ce week-end, en marge de l’investiture du dirigeant turc. Le diplomate a parlé sous couvert d’anonymat car les détails précis des pourparlers n’ont pas été finalisés.

« Mon message est que la Suède a livré, et le moment est venu de ratifier la Suède », a déclaré Stoltenberg aux journalistes à l’issue de deux jours de pourparlers informels entre les ministres des Affaires étrangères de l’alliance pour préparer le sommet de Vilnius.

D’autres ont fait écho à ses propos.

« Il est temps pour la Suède d’adhérer maintenant », a déclaré à la presse la ministre norvégienne des Affaires étrangères, Anniken Huitfeldt.

« Je suis convaincu que la Hongrie ratifiera également le protocole d’adhésion », a déclaré Stoltenberg.

La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a déclaré qu’il était « essentiel que nous puissions enfin accueillir la Suède en tant que 32e membre ». Elle a souligné que le gouvernement suédois bénéficiait du « plein soutien » de Berlin.

Le ministre suédois des Affaires étrangères, Tobias Billström, a déclaré qu' »il est temps pour la Turquie et la Hongrie d’entamer la ratification de l’adhésion suédoise à l’OTAN ». Il a déclaré que « tout (ce qui) empêche la Suède de rejoindre l’OTAN sera considéré comme du vin pour (le président russe Vladimir) Poutine ».

Mais s’adressant aux médias nationaux, le ministre hongrois des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, a déclaré : « Nous ne sommes disposés à accepter aucune pression. Le Parlement hongrois décidera de la ratification de manière souveraine, ce que le gouvernement soutiendra bien sûr.

Pendant des mois, la Suède, la Finlande et la Turquie ont tenu des pourparlers pour tenter de répondre aux préoccupations d’Ankara. Billström a déclaré qu’il s’attendait à ce que les choses soient clarifiées lors d’une nouvelle réunion de ce « mécanisme conjoint permanent » dans les semaines à venir.

Il a noté qu’à partir de jeudi, la Suède avait renforcé ses lois antiterroristes. Il est désormais illégal de financer, de recruter ou d’encourager publiquement « une organisation terroriste », ou de voyager à l’étranger avec l’intention de rejoindre de tels groupes.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le moment est peut-être venu de bouger. L’adhésion de la Suède à l’OTAN s’est retrouvée mêlée à la campagne pour les élections présidentielles et parlementaires turques le mois dernier. Erdogan a été réélu lors d’un second tour dimanche. Il a également recherché des avions de chasse américains améliorés, et Washington a signalé cette semaine qu’ils pourraient être livrés.

« J’ai parlé à Erdogan et il veut toujours travailler sur quelque chose sur les F-16. Je lui ai dit que nous voulions un accord avec la Suède. Alors faisons-le », a déclaré Biden lundi.

Mardi, Blinken a insisté sur le fait que les questions de l’adhésion de la Suède et des avions de chasse étaient distinctes. Cependant, il a souligné que l’achèvement des deux renforcerait considérablement la sécurité européenne.

« Les deux sont vitaux, à notre avis, pour la sécurité européenne », a déclaré Blinken aux journalistes. « Nous pensons que les deux devraient aller de l’avant le plus rapidement possible, c’est-à-dire l’adhésion de la Suède et avancer plus largement sur le paquet F-16. »