L’OTAN gèle un traité datant de la guerre froide après le retrait de la Russie, ce qui brouille les pistes pour le contrôle des armements

BRUXELLES (AP) — Les pays membres de l’OTAN qui ont signé un traité de sécurité clé de la guerre froide ont gelé leur participation à l’accord mardi quelques heures seulement après le retrait de la Russie, soulevant de nouvelles questions sur l’avenir des accords de contrôle des armements en Europe.

Bon nombre des 31 alliés de l’OTAN sont parties au Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe, qui visait à empêcher les rivaux de la guerre froide de regrouper leurs forces à l’intérieur ou à proximité de leurs frontières mutuelles. Le CFE a été signé en novembre 1990, alors que le bloc soviétique s’effondrait, mais n’a été pleinement ratifié que deux ans plus tard.

L’OTAN a déclaré que l’action de mardi de la part de ses membres signataires était nécessaire car “une situation dans laquelle les États alliés respecteraient le Traité, alors que la Russie ne le ferait pas, serait intenable”.

Plus tôt dans la journée, Moscou a annoncé avoir finalisé son retrait du traité. Cette décision tant attendue, que le Kremlin impute en partie à l’expansion continue de l’OTAN plus près des frontières russes, est intervenue après que les législateurs de Moscou ont approuvé un projet de loi proposé par le président Vladimir Poutine dénonçant le CFE.

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré que la suspension des obligations de Washington et de ses alliés renforcerait « la capacité de dissuasion et de défense de l’OTAN en supprimant les restrictions qui ont un impact sur la planification, les déploiements et les exercices – restrictions qui ne lient plus la Russie après le retrait de Moscou ».

Les actions de la Russie « démontrent une fois de plus le mépris persistant de Moscou à l’égard du contrôle des armements », a-t-il ajouté.

Le ministère allemand des Affaires étrangères a souligné que Berlin et ses alliés ne se retireraient pas du traité. “Dans le cas d’un changement fondamental dans le comportement de la Russie, une nouvelle mise en œuvre du CFE reste possible”, a-t-il ajouté.

Le ministère a déclaré que l’Allemagne avait l’intention de s’en tenir aux limites nationales fixées dans le traité pour les systèmes d’armes. Il a critiqué le retrait de Moscou, affirmant que « la Russie est en train de détruire un autre pilier de notre architecture européenne de sécurité et de contrôle des armements ».

“Garantir un potentiel conventionnel équilibré de forces en Europe ne peut être réalisé sans la participation de la Russie”, ajoute le texte.

Ce traité était l’un des nombreux traités majeurs de contrôle des armements impliquant la Russie et les États-Unis qui ont été paralysés ces dernières années.

La semaine dernière, Poutine a signé un projet de loi révoquant la ratification par la Russie du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires, une mesure qui, selon lui, était nécessaire pour établir la parité avec les États-Unis.

En février, alors que les tensions entre les États-Unis et la Russie à propos de l’Ukraine étaient vives, Moscou a suspendu sa participation au nouveau traité START, le dernier pacte de contrôle des armements qui reste entre les deux pays.

Les deux pays se sont également retirés du Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire de 1987 en 2019, se rejetant mutuellement la responsabilité des violations.

Le traité INF, signé par le président américain Ronald Reagan et le dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev, interdit la production, les essais et le déploiement de missiles de croisière et balistiques terrestres d’une portée de 500 à 5 500 kilomètres (310 à 3 410 milles).

William Alberque, directeur de la stratégie, de la technologie et du contrôle des armements à l’Institut international d’études stratégiques, s’est dit préoccupé par la menace d’un autre traité de contrôle des armements.

“Ce qu’il faut à l’heure actuelle, c’est plus de transparence, plus de réduction des risques, plus de ce que nous appellerions des garde-fous en matière de concurrence”, a-t-il déclaré. “Nous devons essentiellement gérer la concurrence de manière à ce qu’elle ne dégénère pas en une course aux armements paralysante.”

Lors de sa signature, le CFE envisageait des limites aux armements pour le Pacte de Varsovie et l’OTAN, mais le Pacte de Varsovie a cessé d’exister peu après sa signature. Des tentatives infructueuses ont été faites pour renégocier ses conditions.

La Russie a suspendu sa participation en 2007 et a annoncé en 2015 son intention de s’en retirer complètement.

En février 2022, Poutine a envoyé des centaines de milliers de soldats russes en Ukraine, qui partage également des frontières avec les membres de l’OTAN signataires du CFE : la Pologne, la Roumanie et la Hongrie.

En annonçant que le retrait de Moscou du traité avait été finalisé, le ministère russe des Affaires étrangères a blâmé les États-Unis et leurs alliés pour cette décision ainsi que pour la prétendue « position destructrice » de l’Occident à l’égard du traité.

“Nous avons laissé la porte ouverte à un dialogue sur les moyens de restaurer la viabilité du contrôle des armements conventionnels en Europe”, a-t-il déclaré. “Cependant, nos adversaires n’ont pas profité de cette opportunité.”

Le ministère a déclaré que “même le maintien formel” du traité est devenu “inacceptable du point de vue des intérêts fondamentaux de sécurité de la Russie”, citant les développements en Ukraine et la récente expansion de l’OTAN.

L’OTAN a déclaré que ses membres restaient déterminés à “réduire les risques militaires et à prévenir les perceptions erronées et les conflits”. L’alliance continuera à “consulter et évaluer les implications de l’environnement de sécurité actuel et son impact sur la sécurité” de la région euro-atlantique.

