L’OTAN fait une promesse d’adhésion à l’Ukraine alors que Zelensky mobilise son soutien

Le chef de l’OTAN a déclaré vendredi que l’alliance militaire s’unirait lors d’un sommet la semaine prochaine sur la manière de rapprocher Kiev de l’adhésion, tandis que le président ukrainien a mobilisé son soutien pour sa candidature à l’adhésion lors d’une tournée dans plusieurs États de l’OTAN.

Le président Volodymyr Zelensky s’est rendu en République tchèque et en Slovaquie un jour après avoir tenu des pourparlers en Bulgarie, et devait se rendre en Turquie plus tard vendredi lors de la prochaine étape de sa tournée.

À Prague, il a obtenu une promesse de soutien à l’Ukraine pour qu’elle rejoigne l’OTAN « dès que la guerre (avec la Russie) sera terminée », et à Sofia, il a obtenu un soutien pour l’adhésion « dès que les conditions le permettront ».

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a réitéré que l’Ukraine deviendrait membre, mais l’alliance est divisée sur la rapidité avec laquelle cela devrait se produire. Certains pays se méfient de toute mesure qui pourrait rapprocher l’alliance d’une guerre avec la Russie.

« Pendant 500 jours, Moscou a apporté la mort et la destruction au cœur de l’Europe », a déclaré Stoltenberg lors d’une conférence de presse à Bruxelles avant le sommet de l’OTAN des 11 et 12 juillet à Vilnius.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, le premier ministre canadien Justin Trudeau, le ministre canadien de la Défense Anita Anand, le premier ministre espagnol Pedro Sanchez, le premier ministre letton Arturs Krisjanis Karins et le président letton Egils Levits arrivent, au milieu de l’invasion russe de l’Ukraine, à Adazi, Lettonie (crédit : REUTERS/INTS KALNINS)

« Notre sommet enverra un message clair : l’OTAN reste unie et l’agression de la Russie ne paiera pas. »

Zelensky a reconnu qu’il est peu probable que Kiev puisse rejoindre l’OTAN pendant la guerre avec la Russie.

Mais il a déclaré jeudi que l’Ukraine avait besoin « d’un signal clair, de choses concrètes dans le sens d’une invitation » au sommet, et on ne sait pas ce que Kiev sera offert à Vilnius.

Le président Vladimir Poutine a cité l’expansion de l’OTAN vers les frontières de la Russie au cours des deux dernières décennies comme raison de sa décision d’envoyer des dizaines de milliers de soldats en Ukraine le 24 février 2022.

Il a menacé d’une action non précisée si l’Ukraine rejoignait l’OTAN.

Des pourparlers sont attendus en Turquie

Malgré la colère de la Russie, le Premier ministre tchèque Petr Fiala a déclaré lors d’une conférence de presse avec Zelensky à Prague qu’il s’attendait à ce que tous les alliés de l’OTAN soutiennent l’Ukraine dans ses aspirations à l’adhésion.

« Je suis convaincu que l’avenir de l’Ukraine est dans l’Union européenne, l’avenir de l’Ukraine est dans l’OTAN, et cela garantira qu’une situation comme celle que nous vivons en Europe ne se reproduira plus », a déclaré Fiala.

Zelensky et Fiala ont visité un mémorial dédié aux manifestations de la révolution de velours de 1989 en Tchécoslovaquie qui ont renversé pacifiquement le régime communiste. Le président de la chambre basse du parlement a donné à Zelensky un t-shirt noir disant « La Russie est un État terroriste », une phrase d’une résolution parlementaire de 2022.

Prague a été un fervent partisan de Kiev, fournissant une aide militaire et d’autres formes d’aide, et Fiala a promis plus d’hélicoptères d’attaque et des centaines de milliers de cartouches de gros calibre supplémentaires.

Zelensky a salué le « nouveau paquet de défense puissant et très opportun », mais a déclaré que davantage d’armes étaient nécessaires.

« Sans armes à longue portée, il est difficile non seulement de mener une mission offensive mais aussi de mener une opération défensive », a-t-il déclaré. « Tout d’abord, nous parlons de systèmes à longue portée avec les États-Unis et cela ne dépend que d’eux aujourd’hui. »

Kiev dit qu’elle a repris un groupe de villages dans le sud de l’Ukraine depuis le lancement d’une contre-offensive début juin, mais qu’elle manque de puissance de feu et de couverture aérienne pour progresser plus rapidement.

Après ses entretiens à Prague, Zelensky s’est envolé pour la Slovaquie pour des entretiens avec son président et son Premier ministre, et devait plus tard vendredi rencontrer le président turc Tayyip Erdogan à Istanbul.

Des responsables turcs ont déclaré que les deux dirigeants discuteraient de la prolongation potentielle d’un accord sur les céréales en temps de guerre permettant l’exportation en toute sécurité de céréales ukrainiennes via la mer Noire.

La Russie, en colère contre certains aspects de la mise en œuvre de l’accord sur les céréales, a menacé de ne pas autoriser sa nouvelle prolongation au-delà du 17 juillet.