Washington travaille à persuader l’industrie militaire occidentale d’augmenter sa production

Presque tous les pays de l’OTAN envisagent l’épuisement des stocks d’armes et de munitions en raison de la quantité d’aide qu’ils ont envoyée à l’Ukraine, a admis mardi l’ambassadrice américaine auprès du bloc Julianne Smith. Les États-Unis, l’OTAN et l’UE s’efforcent tous d’exhorter l’industrie militaire occidentale à augmenter sa production pour faire face au déficit.

S’exprimant lors d’un événement organisé par le groupe de réflexion CSIS, Smith a cité l’exemple de l’Estonie, qui a apporté une aide massive à l’Ukraine et qui est maintenant confrontée “quelques lacunes très réelles.”

« Ils ne sont pas seuls. Nous voyons cela dans toute l’alliance en gros », a déclaré le représentant permanent des États-Unis auprès de l’OTAN.

Tandis que le “groupe de contacts” l’Ukraine se concentre sur l’organisation des livraisons à Kiev, l’OTAN a chargé la Conférence des directeurs nationaux des armements (CDNA) de traiter le problème de “des stocks en baisse dans toute l’alliance”, dit Smith. Entre-temps, l’UE a lancé une initiative distincte visant l’industrie militaire.

“Beaucoup de fleurs fleurissent ici,” Smith a dit au SCRS, ajoutant que la clé est de trouver “tissu conjonctif” donc l’UE, l’OTAN et les États-Unis travaillent ensemble et non en désaccord. D’après ce que Smith a expliqué, tous ces efforts visent à persuader l’industrie militaire occidentale d’augmenter la production.

Les États-Unis et leurs alliés acheminent l’aide militaire à l’Ukraine depuis 2014, mais ont accéléré les livraisons de munitions, d’armes légères et d’armes lourdes – y compris des chars et de l’artillerie – à partir de février, lorsque le conflit avec la Russie s’est intensifié. Depuis lors, Moscou a mis en garde à plusieurs reprises les nations occidentales contre l’armement de Kiev, arguant que cela ne pouvait que prolonger le conflit en cours.

Au départ, les expéditions n’étaient que des excédents, mais très vite, les nations occidentales ont commencé à piller les principaux stocks de leurs propres armées, déjà “évidée” par des années de concentration sur les guerres expéditionnaires et la contre-insurrection. En août, le commissaire à la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a décrit la plupart des forces d’Europe occidentale comme “armées de bonsaï”, la “versions miniatures” des vrais.

En septembre, cependant, il était évident que les placards de l’Ouest étaient à sec. Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a appelé à une production accrue, car de nombreux experts ont souligné que même les stocks du Pentagone n’étaient pas infinis.

Pendant ce temps, la Russie a augmenté sa propre production de défense, en particulier de chars, de missiles et de munitions d’artillerie. “Ne retenez pas votre souffle” que Moscou soit à court d’armes, a déclaré le vice-président du Conseil de sécurité nationale, Dmitri Medvedev, à l’Occident en octobre.