L’OTAN fait face à une énigme alors qu’elle envisage le retrait de l’Afghanistan

ISLAMABAD (AP) – Après 20 ans d’engagement militaire et des milliards de dollars dépensés, l’OTAN et les États-Unis sont toujours aux prises avec la même énigme apparemment insoluble – comment retirer des troupes d’Afghanistan sans abandonner le pays à encore plus de chaos.

Un retrait accéléré des États-Unis au cours des derniers mois, sous l’impulsion de la précédente administration américaine, a signalé ce qui pourrait être réservé aux Afghans qui souffrent depuis longtemps.

La violence augmente et les coupables sont, eh bien, tout le monde: les talibans, le groupe État islamique, les chefs de guerre, les gangs criminels et les fonctionnaires corrompus du gouvernement.

Actuellement, 2 500 soldats américains et environ 10 000 soldats de l’OTAN sont toujours en Afghanistan. Les ministres de la défense de l’OTAN se réuniront mercredi et jeudi pour discuter de la voie à suivre.

Pendant ce temps, le président Joe Biden examine l’accord de 2020 de son prédécesseur avec les talibans, qui comprend une date limite au 1er mai pour un retrait définitif des troupes américaines du pays ravagé par la guerre. À Washington, les appels se multiplient pour que les États-Unis retardent la sortie finale ou renégocient l’accord pour permettre la présence d’une force américaine plus petite, basée sur le renseignement.

Tous les acteurs clés nécessaires à un Afghanistan d’après-guerre stable viennent avec des bagages lourds.

Les talibans dominent désormais plus de la moitié du pays et les deux parties au conflit ont continué de faire la guerre, même après le début des négociations de paix entre les talibans et le gouvernement de Kaboul l’année dernière au Qatar.

Les talibans ont récemment été accusés d’assassinats ciblés de journalistes et de dirigeants civiques – des accusations qu’ils nient. Mais ils manquent de crédibilité, notamment parce qu’ils refusent d’accepter un cessez-le-feu. Il n’y a pas non plus de preuve qu’ils ont coupé les liens avec les militants d’Al-Qaida comme l’exige l’accord taliban-américain. Un rapport de janvier du Trésor américain a révélé qu’ils continuaient à coopérer et qu’Al-Qaida se renforçait.

Certains rapports provenant de zones sous contrôle taliban parlent d’une application sévère d’une interprétation stricte de la loi islamique: alors que les talibans autorisent les filles à aller à l’école, le programme scolaire pour les garçons et les filles semble principalement axé sur la religion. Il existe peu de preuves du progrès des femmes dans les zones rurales profondément conservatrices.

Les chefs de guerre afghans – certains accusés de crimes de guerre – ont été cooptés par les forces internationales depuis l’effondrement du régime taliban en 2001, amassant puissance et richesse. Dans un vide qui suivrait le retrait des troupes étrangères, les militants et les Afghans craignent que les seigneurs de guerre lourdement armés ne reprennent une nouvelle série de combats, similaire à la saignée de 1992-1996. À cette époque, les seigneurs de la guerre se sont retournés contre eux, tuant plus de 50 000 personnes, pour la plupart des civils, et détruisant une grande partie de la capitale, Kaboul.

Les forces afghanes ont également été accusées de brutalité. En janvier, un nouveau rapport de l’ONU indiquait que près d’un tiers de tous les détenus détenus dans des centres de détention à travers l’Afghanistan déclaraient avoir subi une forme de torture ou de mauvais traitements. La corruption est endémique et le gouvernement promet de s’y attaquer, selon un chien de garde américain, va rarement au-delà du papier.

La filiale régionale du groupe État islamique, qui cible en particulier la minorité chiite du pays, est devenue plus effrontée et violente, ses attaques augmentant en fréquence et en audace, mettant à l’épreuve un appareil de sécurité faible.

Malgré près d’un billion de dollars dépensés en Afghanistan – dont une part du lion est allée à la sécurité – l’anarchie est endémique. Selon le département d’État américain, la criminalité à Kaboul est répandue, les criminels travaillant généralement en groupe et utilisant une force meurtrière. «Les autorités locales sont généralement inefficaces pour dissuader le crime», a déclaré le Département d’État. «Les agents sollicitent ouvertement la corruption à tous les niveaux de l’application de la loi locale. Dans certains cas, les agents commettent eux-mêmes des crimes. «

Les repères économiques ne sont pas meilleurs.

La Banque mondiale a déclaré que le taux de pauvreté est passé de 55% en 2019 à 72% en 2020. Les deux tiers des Afghans vivent avec moins de 1,90 dollar par jour. Le chômage a augmenté en 2020 à 37,9%, contre 23,9%, a déclaré la Banque mondiale la semaine dernière.

« C’est une honte absolue étant donné les milliards dépensés pour ce pays au cours des deux dernières décennies », a tweeté Saad Mohsini, propriétaire de la populaire télévision afghane TOLO. « Qui se lèvera et prendra ses responsabilités? »

Pendant ce temps, les jeunes, les militants, les minorités et les femmes afghans craignent que les libertés qu’ils ont acquises depuis 2001 – bien qu’encore fragiles – soient perdues pour un gouvernement partagé par les talibans, et sinon pour les talibans, puis pour les chefs de guerre en guerre.

Pour les États-Unis et l’OTAN, la grande préoccupation est la sécurité nationale. Tous deux veulent des garanties que l’Afghanistan ne redeviendra pas un havre de paix pour les groupes terroristes, comme c’était le cas à l’époque des talibans et lorsque les seigneurs de la guerre régnaient.

Parmi eux, Abdur Rasoul Sayyaf, désormais un acteur clé à Kaboul, dont le groupe a amené Oussama ben Laden d’Al-Qaida depuis le Soudan en mai 1996. Sayyaf a été l’inspiration du groupe terroriste philippin Abu Sayyaf.

Gulbuddin Hekmatyar, un autre chef de guerre à Kaboul, a brièvement donné à Ben Laden un havre de paix à la suite de l’invasion menée par les États-Unis en 2001 qui a évincé les talibans, qui avaient jusque-là abrité le chef d’Al-Qaida. En 2017, Hekmatyar a signé un accord de paix avec le président afghan Ashraf Ghani et est maintenant membre du conseil de réconciliation de paix plus large du pays.

En 2012, Human Rights Watch a averti l’OTAN qu’à moins de tenir les forces gouvernementales ainsi que les talibans responsables des abus, «l’héritage de l’alliance serait un pays dirigé par des chefs de guerre abusifs – y compris les talibans – et des forces de sécurité irresponsables», a déclaré Patricia Gossman , directeur associé pour l’Asie du groupe basé à New York.

Les analystes conviennent qu’il n’y a pas de solution facile à la détérioration des conditions de l’Afghanistan, que l’OTAN reste ou disparaisse.

«Soyons très clairs: un processus de paix fragile destiné à stabiliser l’environnement de sécurité est en jeu dans le contexte d’une galerie de spoilers de voyous», a déclaré Michael Kugelman, directeur adjoint du programme Asie au Wilson Center, basé à Washington.

Certains disent que l’OTAN et les États-Unis devraient envoyer un message fort de paix à toutes les parties au conflit prolongé en Afghanistan.

«Les États-Unis et l’OTAN doivent être très clairs … qu’ils ne souhaitent pas plus de guerre en Afghanistan, qu’ils veulent un règlement politique entre les parties belligérantes et que les dirigeants qui crient pour plus de guerre, des deux côtés, ne sont plus bons. partenaires de la communauté internationale », a déclaré Torek Farhadi, analyste politique et ancien conseiller du gouvernement afghan.

«En l’absence d’un règlement politique, l’Afghanistan se dirige vers une guerre civile acharnée et potentiellement le pays sera fracturé à long terme», a-t-il ajouté.

Kathy Gannon, directrice des actualités d’Associated Press pour l’Afghanistan et le Pakistan, couvre l’Afghanistan pour l’Associated Press depuis 1988. Suivez-la sur Twitter à www.twitter.com/Kathygannon