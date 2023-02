L’OTAN exhorte la Russie à respecter son traité nucléaire, que la Russie a suspendu lorsque les États-Unis ont soutenu l’Ukraine

L’OTAN a appelé vendredi la Russie à respecter le seul traité qu’elle a conclu avec les États-Unis visant à limiter l’expansion des armes nucléaires et a exhorté Moscou à autoriser la reprise des inspections sur le terrain des sites militaires.

Le soi-disant nouveau traité START a été signé par la Russie et les États-Unis en 2010. Il plafonne à 1 550 le nombre d’ogives nucléaires à longue portée qu’ils peuvent déployer et limite l’utilisation de missiles pouvant transporter des armes atomiques. Il permet des inspections à court préavis des bases nucléaires et des installations de soutien des uns et des autres.

“Nous notons avec inquiétude que la Russie n’a pas respecté ses obligations juridiquement contraignantes en vertu du nouveau traité START”, ont déclaré les ambassadeurs de l’OTAN dans un communiqué. L’alliance militaire de 30 nations dirigée par les États-Unis soutient le traité et estime qu’il contribue à limiter l’expansion des forces nucléaires.

Les envoyés ont déclaré que le refus de la Russie de tenir des consultations ou d’autoriser des inspections américaines depuis août dernier “empêche les États-Unis d’exercer des droits importants en vertu du traité et compromet la capacité des États-Unis à vérifier de manière adéquate le respect par la Russie des limites centrales du traité”.

“Nous appelons la Russie à remplir ses obligations en vertu du traité en facilitant les inspections New START sur le territoire russe et en revenant à la participation à l’organe de mise en œuvre du traité”, le forum dans lequel les deux parties pourraient se consulter, a déclaré l’OTAN.

Le président Vladimir Poutine a intensifié à plusieurs reprises sa rhétorique nucléaire depuis qu’il a ordonné aux troupes russes d’entrer en Ukraine il y a près d’un an, suscitant l’inquiétude des alliés occidentaux et du public quant à savoir s’il pourrait réellement utiliser de telles armes.

Le comité américano-russe formé en vertu du traité s’est réuni pour la dernière fois en octobre 2021, mais la Russie a unilatéralement suspendu sa coopération avec les dispositions d’inspection du pacte en août 2022 pour protester contre le soutien américain à l’Ukraine.

Les inspections des sites militaires américains et russes dans le cadre du nouveau traité START ont été interrompues par les deux parties en raison de la propagation du coronavirus en mars 2020.

Le département d’État américain a averti mardi que “le refus de la Russie de faciliter les activités d’inspection empêche les États-Unis d’exercer des droits importants en vertu du traité et menace la viabilité du contrôle des armements nucléaires américano-russe”.