L’OTAN et l’UE lancent une alliance de cybersécurité pour faire face aux cyberattaques chinoises

WASHINGTON — Une nouvelle alliance composée d’États membres de l’OTAN, de l’Union européenne, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Japon se rassemble pour faire face à la menace mondiale posée par les cyberattaques parrainées par l’État chinois. Le groupe partagera des renseignements sur les cybermenaces et collaborera sur les défenses et la sécurité des réseaux, a déclaré un haut responsable de l’administration Biden qui a requis l’anonymat pour discuter d’un effort de sécurité nationale. Dans sa première action conjointe lundi, l’alliance accusera publiquement le ministère chinois de la Sécurité d’État d’une cyberattaque massive contre les serveurs de messagerie Microsoft Exchange plus tôt cette année. L’attaque a été menée par des pirates informatiques travaillant pour le MSS qui se livrent également à l’extorsion de fonds, au cryptojacking et aux ransomwares, a déclaré le responsable. Lundi également, le FBI, la National Security Agency et la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency ont publié un nouvel avis répertoriant 50 tactiques, techniques et procédures utilisées par les pirates informatiques parrainés par l’État chinois. L’attaque effrontée du serveur Microsoft Exchange est devenu public en mars et aurait touché au moins 30 000 organisations américaines et des centaines de milliers d’autres dans le monde. Microsoft a rapidement identifié le groupe derrière le hack en tant que réseau d’espionnage chinois relativement inconnu surnommé Hafnium.

Jusqu’à présent, les États-Unis se sont abstenus de blâmer publiquement Pékin pour l’attaque. Le retard dans la désignation de la Chine visait en partie à donner aux enquêteurs le temps de rassembler les preuves pour prouver que les pirates de Hafnium étaient à la solde de l’État chinois, a déclaré le responsable. Il était également important pour les États-Unis d’agir de concert avec leurs alliés lorsqu’ils ont fait l’attribution publique, a déclaré le responsable. À une époque où la cyberguerre devient la ligne de front dans une lutte de pouvoir mondiale entre les démocraties et les États autocratiques, la nouvelle alliance pour la cybersécurité pourrait devenir un modèle pour les efforts futurs visant à faire face aux menaces transnationales. Les annonces conjointes de lundi s’appuient sur les efforts déployés par le président Joe Biden plus tôt cet été pour rallier le soutien des alliés de l’OTAN et de l’UE à une approche plus conflictuelle de la Chine.