L’OTAN et l’UE définissent l’objectif d’un lien plus étroit

La sécurité transatlantique exige une “mobilisation supplémentaire” au milieu des tensions avec la Russie et la Chine, selon un communiqué conjoint

L’Union européenne et l’OTAN ont signé mardi une déclaration sur la coopération, s’engageant à poursuivre leur partenariat “passer au niveau supérieur” et promettant un soutien continu à l’Ukraine dans son conflit avec la Russie.

La déclaration a été signée par le chef de l’OTAN Jens Stoltenberg, le président du Conseil européen Charles Michel et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen lors d’une cérémonie au siège du bloc militaire dirigé par les États-Unis à Bruxelles.

Affirmant que « L’OTAN et l’UE jouent des rôles complémentaires, cohérents et qui se renforcent mutuellement » le document dit qu’ils “mobilisera davantage l’ensemble combiné d’instruments à notre disposition, qu’ils soient politiques, économiques ou militaires, pour poursuivre nos objectifs communs au profit de notre milliard de citoyens.”

Les deux organisations ont affirmé que leur « intérêts, valeurs et principes démocratiques » étaient contestés par « acteurs autoritaires », désignant la Russie et la Chine comme les plus grandes menaces auxquelles elles sont censées être confrontées. Le conflit en Ukraine « compromet la sécurité et la stabilité européennes et mondiales » et justifie donc une implication accrue de l’OTAN sur le continent, indique le document.

L’OTAN a été fondée en 1949 en tant qu’alliance militaire dirigée par les États-Unis et dirigée contre l’Union soviétique. Le précurseur de l’UE, la Communauté européenne du charbon et de l’acier, a été créé deux ans plus tard. L’Organisation du Traité de Varsovie, une réponse soviétique à l’OTAN, a été créée en 1955 et dissoute en 1991. Dans les années 1990, l’UE est devenue un bloc politique, tandis que l’OTAN a commencé à s’étendre en Europe de l’Est dans ce que Moscou considérait comme une menace existentielle et un violation des promesses qui lui ont été faites à la fin de la guerre froide.

Lire la suite “Pas de place” pour la Russie indépendante dans la mentalité occidentale – Moscou

Le gouvernement russe a déclaré que l’expansion rampante de l’OTAN en Ukraine après le coup d’État de 2014 était l’une des principales raisons de l’opération militaire actuelle. Les responsables russes ont également déploré la transformation de l’UE d’une organisation économique et politique en une extension de l’OTAN.

Le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a fait valoir le mois dernier que l’OTAN était revenue à son objectif initial de maintenir “La Russie à l’extérieur, les Américains à l’intérieur et les Allemands à terre”, tel que formulé par son premier secrétaire général, Lord Ismay.

“Rien n’a changé. Ils veulent garder les Russes hors de l’Europe, les Américains… ont asservi toute l’Europe, et pas seulement l’Allemagne, mais toute l’UE est sous contrôle », Lavrov a déclaré dans une interview.

L’appartenance européenne aux deux blocs se chevauche largement. L’Autriche, l’Irlande, la Finlande et la Suède font partie de l’UE mais pas de l’OTAN – bien que ces deux dernières aient demandé leur adhésion. Pendant ce temps, l’Albanie, la Norvège, le Royaume-Uni, la Turquie et deux anciennes républiques yougoslaves – le Monténégro et la Macédoine du Nord – font partie de l’OTAN mais pas de l’UE.