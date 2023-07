L’OTAN est prête à soutenir l’Ukraine dans sa lutte contre la Russie – mais pas à étendre son adhésion

VILNIUS, Lituanie (AP) – Les dirigeants de l’OTAN se sont réunis mercredi pour lancer un nouveau forum hautement symbolique pour les relations avec l’Ukraine, après s’être engagés à fournir au pays plus d’assistance militaire pour combattre la Russie, mais seulement de vagues assurances d’adhésion future.

Le président américain Joe Biden et ses homologues de l’OTAN s’entretiendront avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy au sein du nouveau Conseil OTAN-Ukraine, un organe permanent où les 31 alliés et l’Ukraine siégeront sur un pied d’égalité et pourront convoquer des pourparlers de crise.

Le décor fait partie des efforts de l’OTAN pour rapprocher le plus possible l’Ukraine de l’alliance militaire sans pour autant la rejoindre. Mardi, les dirigeants ont déclaré que l’Ukraine pourrait rejoindre l’OTAN « lorsque les alliés seront d’accord et que les conditions seront remplies ».

Le résultat ambigu reflète les défis de parvenir à un consensus entre les membres actuels de l’alliance alors que la guerre se poursuit, et a laissé Zelenskyy déçu.

« Nous devons rester en dehors de cette guerre mais être capables de soutenir l’Ukraine. Nous avons réussi cet exercice d’équilibre très délicat au cours des 17 derniers mois. C’est dans l’intérêt de tous que nous maintenions cet équilibre », a déclaré le Premier ministre belge Alexander De Croo à son arrivée au sommet.

Bien que Zelenskyy assiste à la dernière journée du sommet à Vilnius, il a vivement critiqué ce qu’il a décrit comme la réticence « absurde » de l’OTAN à fixer un délai pour l’acceptation de son pays dans l’alliance.

Essentiellement, les pays occidentaux sont prêts à continuer d’envoyer des armes pour aider l’Ukraine à faire le travail pour lequel l’OTAN a été conçue – tenir la ligne contre une invasion russe – mais ne pas permettre à l’Ukraine de rejoindre ses rangs et de bénéficier de sa sécurité.

Zelenskyy a déclaré mardi dans un discours prononcé sur une place de la ville de Vilnius qu’il avait foi en l’OTAN, mais qu’il « aimerait que cette foi devienne confiance, confiance dans les décisions que nous méritons, nous tous, chaque soldat, chaque citoyen, chaque mère, chaque enfant.

« Est-ce trop demander ? » il ajouta.

Les symboles de soutien à l’Ukraine sont courants dans la ville, où les drapeaux bleu et jaune du pays sont suspendus aux bâtiments et collés à l’intérieur des fenêtres. Un signe maudit le président russe Vladimir Poutine. Un autre a exhorté les dirigeants de l’OTAN à « accélérer » leur aide à l’Ukraine.

Cependant, il y a eu plus de prudence au sein du sommet lui-même, en particulier de la part de Biden, qui a explicitement déclaré qu’il ne pensait pas que l’Ukraine était prête à rejoindre l’OTAN. Certains craignent que la démocratie du pays soit instable et que sa corruption reste trop profondément enracinée.

En vertu de l’article 5 de la charte de l’OTAN, les membres sont tenus de se défendre contre les attaques, ce qui pourrait rapidement entraîner les États-Unis et d’autres pays dans des combats directs avec la Russie.

Cependant, définir la fin des hostilités n’est pas une tâche facile. Les responsables ont refusé de définir l’objectif, ce qui pourrait suggérer un cessez-le-feu négocié ou l’Ukraine récupérant tout le territoire occupé. Quoi qu’il en soit, Poutine aurait essentiellement un droit de veto sur l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN en prolongeant le conflit.

Les engagements de mercredi devaient inclure un nouveau cadre des pays du Groupe des Sept agissant en marge du sommet qui assurerait la sécurité à long terme de l’Ukraine.

Le ministère britannique des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que la déclaration conjointe du G7 « préciserait comment les alliés soutiendront l’Ukraine au cours des prochaines années pour mettre fin à la guerre et dissuader et répondre à toute attaque future ». C’est la première fois qu’autant de pays concluent un accord de sécurité global à long terme de ce type avec un autre pays.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré dans un communiqué que le soutien aux « progrès de l’Ukraine sur la voie de l’adhésion à l’OTAN, associés à des accords formels, multilatéraux et bilatéraux et au soutien écrasant des membres de l’OTAN enverra un signal fort au président Poutine et ramènera la paix en Europe ». .”

Bien que les sommets internationaux soient souvent étroitement scénarisés, celui-ci a oscillé entre conflit et compromis.

Au début, les dirigeants semblaient dans l’impasse sur la candidature de la Suède à l’adhésion à l’alliance. Cependant, la Turquie a accepté de manière inattendue d’abandonner ses objections la veille du début officiel du sommet.

L’accord a conduit à des vantardises de succès de la part de dirigeants désireux de manifester leur solidarité à Vilnius.

« Ce sommet est déjà historique avant même d’avoir commencé », a déclaré le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg.

Erdogan n’a pas commenté publiquement l’accord sur l’adhésion de la Suède, même lors d’une réunion mardi soir avec Biden où Biden a fait référence à « l’accord que vous avez conclu hier ».

Cependant, Erdogan semblait désireux de développer sa relation avec Biden.

Le président turc recherche des avions de chasse américains avancés et une voie vers l’adhésion à l’Union européenne. La Maison Blanche a exprimé son soutien aux deux, mais a publiquement insisté sur le fait que les problèmes n’étaient pas liés à l’adhésion de la Suède à l’OTAN.

___

Les rédacteurs de l’Associated Press Karl Ritter et Liudas Dapkus ont contribué à ce rapport.

Chris Megerian, Lorne Cook et Seung Min Kim, Associated Press