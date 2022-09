L’OTAN est invitée à lancer une réponse “DÉVASTANTE” à la frappe nucléaire russe alors que les États-Unis organisent des jeux de guerre massifs avant le discours de Poutine

L’OTAN a été exhortée à lancer une réponse “dévastatrice” à toute frappe nucléaire russe en Ukraine alors que les États-Unis organisent des jeux de guerre massifs avec leurs alliés.

Le ministre polonais des Affaires étrangères a déclaré que l’alliance envoyait un message clair à la Russie avant le discours majeur de Vladimir Poutine sur l’annexion de quatre régions d’Ukraine dans une escalade de sa guerre de sept mois.

Les scènes américaine, japonaise et sud-coréenne organisent des jeux de guerre dans la mer du Japon Crédit : Getty

Le porte-avions à propulsion nucléaire américain Ronald Reagan lors des exercices militaires Crédit : Getty

Des navires de la marine sud-coréenne et américaine participent à un exercice conjoint de la marine Crédit : Getty

Zbigniew Rau a déclaré à l’émission Meet the Press NOW de NBC News : « À notre connaissance, Poutine menace d’utiliser des armes nucléaires tactiques sur le sol ukrainien, et non d’attaquer l’OTAN, ce qui signifie que l’OTAN devrait réagir de manière conventionnelle.

“Mais la réponse devrait être dévastatrice. Et je suppose que c’est le message clair que l’alliance de l’OTAN envoie à la Russie en ce moment.”

Le sénateur américain Lindsey Graham a également averti que toute utilisation d’armes nucléaires par la Russie en Ukraine serait une « attaque… contre l’OTAN elle-même ».

Graham a déclaré que les États-Unis et leurs alliés devraient proposer une réponse “écrasante” qui serait “catastrophique” pour la Russie en cas de frappe nucléaire.

“De mon point de vue, l’utilisation d’une arme nucléaire par la Russie en Ukraine serait une attaque contre l’OTAN elle-même”, a-t-il déclaré.

“Le rayonnement ne se limiterait pas à l’Ukraine, vous irradiez des parties de l’Europe qui sont sous la bannière de l’OTAN.

“Donc, si ce jour vient jamais – et j’espère et je prie pour qu’il ne le soit pas – cela devrait être considéré par l’OTAN au sens large et par les États-Unis comme une attaque de la Russie contre l’OTAN elle-même.”

Oksana Markarova, ambassadrice d’Ukraine aux États-Unis, a déclaré que “tout le monde sent que le danger de la Russie est élevé”.

Cela survient alors que les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud organisent des jeux de guerre massifs dans la mer du Japon.

La Force d’autodéfense maritime du Japon a déclaré que les exercices comprendront des exercices anti-sous-marins impliquant un porte-avions à propulsion nucléaire.

Les jeux de guerre impliquent le porte-avions américain USS Ronald Regan, le destroyer sud-coréen Menmu the Great et un destroyer japonais de classe Asahi, rapporte RT.

Depuis que la guerre a commencé à se retourner contre Poutine, des craintes ont été soulevées qu’il puisse ordonner l’utilisation d’armes nucléaires tactiques.

Il a ordonné la première mobilisation de la Russie depuis la Seconde Guerre mondiale, disant à l’Occident que s’il continuait ce qu’il a appelé son “chantage nucléaire”, Moscou répondrait avec la puissance de tout son vaste arsenal.

Et Mad Vlad est maintenant sur le point de déclarer quatre régions de l’Ukraine comme faisant partie de la Russie après un vote simulé par référendum sous la menace d’une arme.

Le dirigeant russe devrait revendiquer la victoire dans les régions ukrainiennes de Louhansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhzhia.

Les quatre régions couvrent quelque 90 000 km2, soit environ 15 % de la superficie totale de l’Ukraine – à peu près la taille de la Hongrie ou du Portugal.

La Place Rouge de Moscou se prépare pour un discours majeur de Poutine, avec des panneaux d’affichage déclarant : “Donetsk, Lougansk, Zaporizhzhia, Kherson – Russie !”

Poutine doit rencontrer les dirigeants de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de Louhansk soutenues par la Russie, ainsi que les dirigeants installés par la Russie dans les parties de Kherson et Zaporizhzhia que ses forces occupent.

Mercredi, des responsables pro-Kremlin ont déclaré que les quatre régions – qui représentent environ 15% du territoire ukrainien – avaient voté pour rejoindre la Russie.

Des images sont apparues montrant des électeurs conduits aux urnes sous la menace d’une arme par des groupes paramilitaires pro-russes, tandis que des responsables électoraux ont été vus semblant compter des piles de bulletins de vote non marqués comme des votes «Oui».

Une autre vidéo montre des voyous installés par la Russie faisant du porte-à-porte dans les urnes entourés d’hommes armés.

Les copains de Poutine ont affirmé que 99% des suffrages exprimés à Donetsk étaient favorables à l’adhésion à la Russie, 98% à Louhansk, 93% à Zaporizhzhia et 87% à Kherson.

Les référendums ont été déclarés illégaux par la majorité de la communauté internationale – et l’Ukraine s’est engagée à reprendre son territoire.

Mikhailo Podolyak, conseiller de Zelensky, a déclaré à La Repubblica : “Les référendums n’ont aucune valeur juridique, en vertu du droit international, les régions sont et restent des territoires de l’Ukraine et l’Ukraine est prête à tout pour les reprendre.

“Il s’agissait de votes fictifs, auxquels peu de gens ont participé.

“À ceux qui sont allés voter, ils ont pointé leurs fusils sur leurs visages.”